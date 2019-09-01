"Я поражен, детка!" Настя Каменских без юбки восхитила Потапа (фото)

Шоу-бизнес

Популярная украинская певица Настя Каменских (NK), которая недавно похвасталась откровенными фото, поразила новым образом своего мужа — рэпера и продюсера Потапа.

«Возвращаешься домой, а там у тебя живёт #megastar. Amazed by you baby!» — подписал Потап серию снимков жены, которые сделал сам.

Настя отреагировала на это смайликом-сердечком и комментарием: «Любимый!» А позже на своей страничке написала: «Спасибо Лёшенька за любовь, поддержку, веру в меня, настрой на концерт, вкусную еду, цветы с утра, поцелуи и конечно, за фото».

На снимках Настя позирует в чулках и костюме-боди. Поклонникам пары понравилось то, как влюбленные общаются, а вот наряд Насти раскритиковали. «Леша, купи жене платье», — пишут они.

Напомним, ранее Потап рассказывал, как Настя ходит дома в фартуке на голое тело.

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