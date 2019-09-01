25.03 / 25.25 27.52 / 27.87
Киев: +26
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Стоим плечо к плечу: Пенс сделал важное заявление после встречи с Зеленским в Польше

18:51 1 сентября 2019 36
Встреча в Варшаве
Инф. «ФАКТОВ»

Президент Украины Владимир Зеленский, который находится с визитом в Польше, провел встречу с вице-президентом США Майком Пенсом (тот прибыл в Варшаву вместо президента Дональда Трампа).

Комментируя итоги встречи с Зеленским, Пенс отметил, что США и далее будут продолжать поддерживать народ Украины, в частности, по вопросам безопасности и территориальной целостности, включая оккупированный Крым.

«Между США и Украиной чрезвычайно сильные отношения и мы всегда поддерживаем и стоим плечом к плечу с народом Украины. Это началось еще с 2014 года, с этого времени мы поддерживаем территориальную целостность Украины и народа Украины. Мы и в дальнейшем будем продолжать поддерживать народ Украины, в частности, по вопросам безопасности и территориальной целостности, включая и Крым», — сказал Пенс.

В свою очередь Зеленский попросил передать благодарность президенту Дональду Трампу.

«Я хочу поблагодарить президента Трампа, передать ему благодарность, что он поздравил меня с победой», — сказал Зеленский.

Напомним, Зеленский в Польше провел двусторонние встречи с президентами Грузии, Литвы, премьером Бельгии и президентом Польши.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер