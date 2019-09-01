Украина

Стоим плечо к плечу: Пенс сделал важное заявление после встречи с Зеленским в Польше

Президент Украины Владимир Зеленский, который находится с визитом в Польше, провел встречу с вице-президентом США Майком Пенсом (тот прибыл в Варшаву вместо президента Дональда Трампа).

Комментируя итоги встречи с Зеленским, Пенс отметил, что США и далее будут продолжать поддерживать народ Украины, в частности, по вопросам безопасности и территориальной целостности, включая оккупированный Крым.

«Между США и Украиной чрезвычайно сильные отношения и мы всегда поддерживаем и стоим плечом к плечу с народом Украины. Это началось еще с 2014 года, с этого времени мы поддерживаем территориальную целостность Украины и народа Украины. Мы и в дальнейшем будем продолжать поддерживать народ Украины, в частности, по вопросам безопасности и территориальной целостности, включая и Крым», — сказал Пенс.

В свою очередь Зеленский попросил передать благодарность президенту Дональду Трампу.

«Я хочу поблагодарить президента Трампа, передать ему благодарность, что он поздравил меня с победой», — сказал Зеленский.

Напомним, Зеленский в Польше провел двусторонние встречи с президентами Грузии, Литвы, премьером Бельгии и президентом Польши.



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