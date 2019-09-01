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Продвинулись без единого выстрела: стало известно об успехе ВСУ на Донбассе
Украинские военные Операции объединенных сил вынудили боевиков оставить несколько своих передовых позиций и отойти в тыл. Это произошло в районе пригорода оккупированной боевиками Горловки. Напомним, боевики не соблюдают «хлебное перемирие» на Донбассе.
Как сообщил в соцсети волонтер Юрий Мысягин, боевиков принудили к отступлению без применения оружия, соблюдая все договоренности про перемирие.
«Просто пока ещё тепло, наша пехота усиленно копает и потихоньку продвигается вперёд. Получилась ситуация, что вдруг часть позиций боевиков неожиданно для них оказалось в полукольце наших передовых позиций. Чувствуя, что сейчас запахнет жаренным, они, прихватив… оружие, просто сбежали в тыл оставив свои укреплённые позиции», — написал блогер.
Напомним, ночью 29 августа в этом же районе военнослужащие полка Нацгвардии «Азов» в ответ на провокации со стороны боевиков в коротком бою уничтожили 4 российских наемников и одного тяжело раненного взяли в плен (ему оказали медицинскую помощь). Запросив режим тишины ради того, чтобы забрать тела погибших, боевики провокационно обстреляли украинских военных.
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