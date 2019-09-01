«Динамо» в супербитве в Запорожье упустило победу над «Зарей»: видеообзор матча

Спорт

В воскресенье, 1 сентября, поединками с участием грандов в Киеве и Запорожье завершился 6-й тур состязаний в украинской премьер-лиге (УПЛ).

Чемпионат Украины. 6-й тур

«Заря» (Луганск) — «Динамо» (Киев) — 2:2 (Громов, 42, Абу Ханна, 82 — Родригес, 18, де Пена, 36). Молодежные составы — 2:3.

«Заря»: Шевченко, Тымчик, Абу Ханна, Кочергин, Хомченовский, Михайличенко, Иванисеня, Громов (Кабаев, 75), Чеберко, Юрченко (Арвеладзе, 90+2), Будковский.

«Динамо»: Бойко, Миколенко, Бурда, Кадар, Кендзера, Кадири, де Пена (Караваев, 73), Цыганков, Гармаш (Сидорчук, 46), Буяльский, Родригес.

«Олимпик» (Донецк) — «Шахтер» (Донецк) — 0:4 (Мораес, 13, 81, Соломон, 45+3, Марлос, 60).

«Шахтер»: Пятов, Болбат, Кривцов (Бондарь, 68), Матвиенко, Исмаили (Сиприано, 80), Степаненко (Коваленко, 62), Патрик, Тете, Соломон, Марлос, Мораес

В прошлом сезоне «Заря» по ходу матча с «Динамо» в Запорожье вела в счете 2:0, но в итоге проиграла — 2:3. Нечто похожее увидели болельщики в прошлую субботу в поединке молодежных составов соперников: на 88-й минуте луганчане были впереди — 2:1, но, пропустив на 89-й и 90+6-й минутах голы от автора хет-трика Надольского, потерпели поражение с тем же счетом 2:3.

Мотиваций перед матчем на «Славутич Арене» хватало и подопечным Виктора Скрипника, и команде Алексея Михайличенко. Луганчане, понятное дело, хотели реабилитироваться перед болельщиками за вылет из еврокубков от «Эспаньола», динамовцы же, узнавшие накануне своих соперников в группе Лиги Европы, намеревались из кожи вон лезть, чтобы отпраздновать первый успех под началом нового главного тренера.

И начало встречи оказалось за подопечными Михайличенко, которые на 17-й минуте повели в счете после точного удара люксембуржца Родригеса. Луганчане, словно у них в прошлый четверг не было тяжелого матча против «Эспаньола», взвинтили темп игры, но мяч снова влетел в их ворота: голкипер Шевченко оказался бессилен парировать мощный «выстрел» де Пены с довольно острого угла — 0:2 (кстати, у уругвайца уже пять результативных действий в сезоне).

К чести подопечных Скрипника, они не опустили руки, и незадолго до перерыва динамовцам насолили их бывшие одноклубники. Михайличенко (тот, который Богдан) нанес мощный удар, Бойко не совсем удачно отбил мяч перед собой, и Громову не составило труда сократить отставание в счете — 1:2.

Кстати, при счете 0:1 после шикарного удара со штрафного Цыганкова мяч, скорее всего, пересек линию ворот «Зари», но судейская бригада не взяла на себя ответственность засчитать гол. Судите сами…

После перерыва отлично готовая функционально «Заря» снова ринулось в атаку, но опять могло забить «Динамо». После очередного классного штрафного удара в исполнении Цыганкова мяч от перекладины опустился на линию ворот и выскочил в поле. А вот неугомонные подопечные Скрипника свой шанс в день рождения полузащитника Кабаева не упустили. После паса именинника шикарный удар через себя удался немецкому защитнику Абу Ханне — 2:2.

Вторая подряд ничья «Динамо» при новом тренерском штабе. И судя по тому, что творилось на поле на последних минутах, «бело-синим», похоже, пребывающим в функциональной яме, еще повезло. Предсезонную подготовку команды, если что, проводил не Михайличенко…

Кстати, 1 сентября очередные матчи в своих национальных лигах провели еврокубковые соперники «Динамо». «Мальме» в гостевом поединке чемпионата Швеции с «Кальмаром», с 9-й минуты играя в большинстве, разгромил оппонента — 5:0 и поднялся на третье место в турнирной таблице. «Копенгаген» потерпел первое в сезоне поражение (на поле «Ольборга» — 0:1) и отдал лидерство в чемпионате Дании «Мидтьюлланду». И наконец, «Лугано» уступил в выездном поединке чемпионата Швейцарии «Базелю» (1:2) и опустился на предпоследнюю позицию в таблице.

Неделю назад «Олимпик» с новым-старым наставником Игорем Климовским наконец-то набрал первое в сезоне очко, сыграв на «Олимпийском» вничью с «Динамо». Подопечных Луиша Каштру, которым скоро предстоит старт в Лиге чемпионов, аутсайдер премьер-лиги принимал на другой столичной арене — стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского (на игре присутствовал тренерский штаб сборной Украины во главе с Андреем Шевченко).

Встреча, в которой даже в заявку «Шахтера» на игру не попал бразилец Тайсон (официальная версия — повреждение), началась с быстрого гола номинальных гостей. Проворнее других в штрафной площадке некогда родного для себя стадиона оказался форвард сборной Украины Мораес. «Олимпик» робко пытался искать счастье у ворот Пятова, но перед самым перерывом Соломон после выхода один на один с голкипером практически убил интригу в донецком дерби (дебютный гол израильтянина в УПЛ).

Во втором тайме «избиение» «Олимпика» продолжилось: точными ударами отметились Марлос и Мораес, который в этой игре не только отметился «дублем», но и отдал две результативные передачи.

Кстати, «оранжево-черные», упрочив лидерство, продлили беспроигрышную серию в чемпионате Украины до 35 матчей.

Положение команд:

1. «Шахтер» — 18 (6);

2. «Десна» — 11 (6);

3. «Заря» — 11 (6);

4. «Александрия» — 9 (6);

5. «Динамо» — 8 (5);

6. «Днепр-1» — 8 (6);

7. «Ворскла» — 7 (6);

8. «Колос» — 7 (6);

9. «Мариуполь» — 7 (5);

10. «Львов» — 6 (6);

11. «Карпаты» — 5 (6);

12. «Олимпик» — 1 (6).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что судьбу встречи «Днепра-1» и «Колоса» решил гол на последних секундах.

Фото ФК «Динамо»

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