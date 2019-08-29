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Ему было всего 20: под Тернополем простились с погибшим на Донбассе бойцом ВСУ (фото)
В четверг, 29 августа, в селе Барсуки Лановецкого района Тернопольской области состоялись похороны военнослужащего 35-й бригады морской пехоты ВСУ Виталия Собко, погибшего 25 августа на Донбассе в районе операции Объединенных сил.
Морскому пехотинцу Виталию Собко было 20 лет. Он родился в селе Барсуки Тернопольской области, а до мобилизации жил в Тернополе. Военнослужащий был смертельно ранен при выполнении боевой задачи.
«Сотни сердец, переполненных болью, собрались в одном месте. В бесконечной процессии шли малые и старые. …Слезы скрывали мужественные воины … Виталий был еще совсем молодым — всего двадцать лет … Таким он останется в нашей памяти», — так описывают прощание с погибшим в Лановецкой райадминистрации.
Священники отслужили панихиду, благословили в последний путь. Военный оркестр 44-й артиллерийской бригады исполнил гимн. Гроб с телом матроса опустилась в родную землю навеки.
Напомним, 25 августа в районе ООС на Донбассе при вражеском обстреле были ранены четверо военных ВСУ. Троих удалось доставить в госпиталь, но один был ранен слишком тяжело и скончался по пути в медучреждение. Сейчас в областной клинической больнице имени Мечникова в Днепре медики борются за жизнь двух тяжело раненых бойцов.
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— На улице гололед. Мечта о том, что мужчины будут у моих ног, начинает осуществляться. Пока сходила в магазин, двум помогла встать, а с одним даже... полежала!