«Женщина-награда»: Екатерина Кухар удивила пикантным фото в ванной

Шоу-бизнес

Одна из трех судей шоу «Танці з зірками» Екатерина Кухар, которая резко высказалась по поводу проекта, удивила поклонников весьма откровенным фото.

Необычное фото Кухар разместила на своей странице в Instagram.

Такой шаг фанаты сочил «пикантным», так как Катерина известна своей строгостью к участникам шоу.

На фото раздетая «строгая судья» позирует, сидя в ванне, наполненной золотой краской.

Справедливости ради стоит отметить, что поклонникам видны только голова, плечи и руки танцовщицы, при этом ее кожа покрыта золотом. В руке Екатерина держит бокал шампанского и трогательно смотрит в объектив.

«Почему женщины так любят горячую воду? — Потому, что они посланники ада и часто скучают по дому…», — написала звезда шоу.

Также Екатерина добавила, что ждет с нетерпением второй эфир «Танців…», на котором готовится испытать новые эмоции и получить порцию вдохновения.

Фолловеры поддержали ее по части ожидания нового выпуска шоу: «Готовы услышать Вашу непревзойденную речь!», «Екатерина вы звездочка проекта. Неповторимая и незабываемая», «Ждём с нетерпением».

При этом многие не преминули восхититься Екатериной, называя ее различными восторженными именами, в том числе и сравнивая дорогими наградами и царственными особами: «Божественно. Клеопатра», «Ви як нагорода „Оскар“ — треба добре потрудитися щоб вас заполучити», «Надеюсь это не вредно для Вас было», «Я не балерина, але така худа як ви і це для мене комплекс, але коли бачу подібні фото, забуваю свої недоліки», «Золотая женщина!, Очень красивая!!!».

В свою очередь, уже в эфире шоу, после выступления Людмилы Барбир и Дмитрия Жука, которые посвятили свой танец погибшей в 1997 году другой царственной особе- - принцессе Диане, Кухар рассказала о том, как ее судьба связана с Леди Ди. По ее словам, принцесса тоже хотела стать балериной. И когда все ее подруги слушали Spice Girls, Екатерина мечтала осуществить несбыточную мечту, и осуществила ее.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», муж Екатерины Кухар, премьер Национальной оперы Александр Стоянов удостоен почетного звания — народный артист Украины. Соответствующий указ подписал президент Украины.

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