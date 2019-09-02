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Украина

Больше солнца и меньше медуз: в Сети показали «осеннее» море (фото, видео)

2:50 2 сентября 2019 23
Примоский посад
Инф. «ФАКТОВ»

В первый день осени, 1 сентября, погода на украинских курортах на Азовском море практически не изменилась и не «испортилась». Об этом пишет МВ.

«На море умеренные волны, тепло и солнечно. Да и медуз здесь немного. Изредка их прибивает к волнорезу, но купаться и загорать это не мешает», — говорится в сообщении.

Отмечается, что отдыхающие, которые решили провести воскресенье в Примпосаде, ничуть об этом не пожалели.

В целом, как известно, владельцы баз отдыха и пансионатов на Азове довольны сезоном: несмотря на информационные атаки некоторых СМИ и капризов погоды, туристов приезжало достаточно много (во многом «благодаря» поведению оккупантов в захваченном Россией Крыму, заливших пляжи фекалиями).

Кроме того, свою роль сыграло и улучшения сервиса на украинских курортах: на пляжах в большом количестве появились аквагорки, батуты, центры дайвинга и морских прогулок.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», аэросъемка над популярным курортным поселком Кирилловкой показала, что он наполнен отдыхающими — после штормов в конце августа сентябрь оказался теплым и солнечным, поэтому на пляжах снова появились туристы и местные жители.

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