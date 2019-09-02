Если пенсия вдруг уменьшилась: Верховный Суд принял решение по резонансному делу

Украина

Верховный Суд Украины рассмотрел образцовое дело относительно перерасчета пенсий, решение по которому будет теперь применяться для всех подобных случаев.

Суть дела в том, что истец просил признать противоправными действия Главного управления Пенсионного фонда в области, которые заключались в уменьшении размера пенсии за счет выплаты с 5 марта 2019 года по 31 декабря 2019 года 75% суммы повышения пенсии, определенного по состоянию на 1 марта 2018 года. Также в своем обращении он просил обязать ответчика произвести перерасчет и выплату ему (с учетом ранее выплаченных сумм) пенсии с 5 марта 2019 года с учетом 100% суммы повышения пенсии, определенного по состоянию на 1 марта 2018 года. Об этом пишет «Лиза.Закон».

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Учитывая, что в производстве суда находится 18 типовых дел, ответчиком в которых один и тот же субъект властных полномочий, спор в которых возник по аналогичным основаниям, в отношениях, регулируемых одними нормами права и в которых истцами заявлены аналогичные требования, Верховный Суд рассмотрел это дело как образцовое.

Рассмотрев аргументы сторон, коллегия судей Административного суда ВС исковые требования удовлетворила.

Решение суда мотивировано тем, что в связи с отменой п. 2 постановления Кабмина от 21.02.2018 № 103 решением Окружного административного суда г. Киева от 12.12.2018 по делу № 2826/3858/18 ограничение относительно частичной выплаты суммы повышения к пенсии отменено. Таким образом, с 5 марта 2019 года пенсия истцу подлежит выплате в размере 100% суммы повышение пенсии.

Соответствующее постановление по делу № 160/3586/19 ВС принял 06.08.2019 . Следовательно, все подобные иски будут рассматриваться в пользу подающего их лица.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Пенсионном фонде разъяснили, что с нынешнего года размер пенсии рассчитывается, исходя из продолжительности страхового стажа человека; среднего заработка; средней зарплата з три года по Украине (устанавливается ПФУ). Все три показателя нужно перемножить для получения величины своей пенсии, а также умножить на специальный коэффициент, устанавливаемый ПФУ.

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