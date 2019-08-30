Украина

Пенсии при Зеленском: в ПФУ рассказали, что будет влиять на размер выплат (видео)

Пенсия в Украине может быть назначена только из легальных, официально задекларированных заработков, и размер оплаты труда, с которого уплачиваются страховые взносы, будет в будущем влиять на размер пенсионного обеспечения гражданина. Об этом рассказали специалисты Пенсионного фонда Украины, пишет «Соцпортал».

Читайте также_Пенсия в Украине: что входит в пенсионный стаж и какие документы его подтверждают

В фонде подтвердили, что с нынешнего года размер пенсии рассчитывается, исходя из следующих показателей:

продолжительности страхового стажа человека;

среднего заработка;

средней зарплата з три года по Украине (устанавливается ПФУ).

Все три показателя нужно перемножить для получения величины своей пенсии, а также умножить на специальный коэффициент, устанавливаемый ПФУ.

К примеру, показатель средней зарплате на данный момент в стране (10 971 грн) нужно умножить на 10 тыс грн (или любой другой показатель заработной платы гражданина), на количество лет стажа и коэффициент:

10 971 грн * 1 тыс грн * 35 лет (стаж) * 1% = 3494 грн

«Стоимость» одного года страхового стажа составляет 1 процент среднего заработка человека. Таким образом, размер пенсии для человека с 30-летним стажем составляет 30 процентов его среднего заработка.

С 2019 года пенсия назначается с применением средней зарплаты за предыдущие три года и стоимости одного года страхового стажа в размере 1 процента заработка.

Читайте также_Украинцам пересчитают пенсии: стало известно, кто сможет рассчитывать на 16 тысяч грн и больше

При этом в ПФУ подчеркивают, что если работодатель официально не оформляет с наемным работником трудовые отношения, выплачивает ему зарплату в «конверте», то лишает его целого ряда трудовых прав — права на основной и дополнительный отпуска, на оплату больничного, получение помощи от несчастного случая на производстве, пособия по безработице и пр.

Читайте также_Пенсии пересчитают не всем: что делать тем, кому «не повезет»

По причине неуплаты работодателем единого социального взноса и других социальных отчислений работнику не засчитывается страховой стаж и он теряет право на назначение пенсии по возрасту или по инвалидности или потере кормильца, так как пенсия назначается только из официально начисленной суммы заработной платы и размера страхового стажа, предостерегают в фонде.

Ранее «ФАКТЫ» рассказали о том, почему «льготникам» не стоит выходить на пенсию в 50 лет, а лучше «дозаработать» стаж.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter