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Пенсии при Зеленском: в ПФУ рассказали, что будет влиять на размер выплат (видео)
Пенсия в Украине может быть назначена только из легальных, официально задекларированных заработков, и размер оплаты труда, с которого уплачиваются страховые взносы, будет в будущем влиять на размер пенсионного обеспечения гражданина. Об этом рассказали специалисты Пенсионного фонда Украины, пишет «Соцпортал».
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В фонде подтвердили, что с нынешнего года размер пенсии рассчитывается, исходя из следующих показателей:
- продолжительности страхового стажа человека;
- среднего заработка;
- средней зарплата з три года по Украине (устанавливается ПФУ).
Все три показателя нужно перемножить для получения величины своей пенсии, а также умножить на специальный коэффициент, устанавливаемый ПФУ.
К примеру, показатель средней зарплате на данный момент в стране (10 971 грн) нужно умножить на 10 тыс грн (или любой другой показатель заработной платы гражданина), на количество лет стажа и коэффициент:
10 971 грн * 1 тыс грн * 35 лет (стаж) * 1% = 3494 грн
«Стоимость» одного года страхового стажа составляет 1 процент среднего заработка человека. Таким образом, размер пенсии для человека с 30-летним стажем составляет 30 процентов его среднего заработка.
С 2019 года пенсия назначается с применением средней зарплаты за предыдущие три года и стоимости одного года страхового стажа в размере 1 процента заработка.
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При этом в ПФУ подчеркивают, что если работодатель официально не оформляет с наемным работником трудовые отношения, выплачивает ему зарплату в «конверте», то лишает его целого ряда трудовых прав — права на основной и дополнительный отпуска, на оплату больничного, получение помощи от несчастного случая на производстве, пособия по безработице и пр.
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По причине неуплаты работодателем единого социального взноса и других социальных отчислений работнику не засчитывается страховой стаж и он теряет право на назначение пенсии по возрасту или по инвалидности или потере кормильца, так как пенсия назначается только из официально начисленной суммы заработной платы и размера страхового стажа, предостерегают в фонде.
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