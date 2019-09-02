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Министр образования Украины опозорилась из-за безграмотного поста в Facebook: сеть в шоке
Новый министр образования и науки Украины Анна Новосад (на фото) допустила множество ошибок в тексте, который опубликовала на своей странице в Facebook. На текст обратил внимание пользователь Oles Horodetskyy.
«Думал, что это фейк. Зашел на страницу нового министра образования и науки Украины и не поверил своим глазам! Это правда! Анна Новосад, действительно, не умеет грамотно писать на государственном языке. Министр образования!!! Девочке бы в среднюю школу, подучить грамматику, синтаксис и пунктуацию украинского языка, а ее назначили министром образования!!! Полная деградация до уровня „95 квартала“! На самом деле, это ужасно!» — пишет он.
Пользователи Сети с не меньшим ужасом отреагировали на пост, раскритиковав политику пришедшей к власти партии.
«Это ужаааас», «Были при власти умные — так воровали. А эти хоть воровать не будут, потому что не умеют», «Трускавецкий государственный универ не может вам за неделю чудеса сделать», «Министр здравоохранения — без медобразования. Министр образования писать не умеет — но это такое. Главное, что воровать не будут, потому что дураки», «Для правильного восприятия сериалов образование мешает», — пишут они.
Также пользователи решили «помочь» министру и сами исправили ошибки в тексте, разместив печальный пост в комментариях.
Конечно, у нового министра нашлись в Сети и защитники — по их мнению, ошибок было допущено не очень много. Другие обратили внимание на то, что некоторые исправления не совсем верны.
Тем не менее, факт остается фактом: человек, которому надлежит быть образцом грамотности и эрудиции, владеет государственным языком на уровне жалкого троечника!
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что Анна Новосад была назначена министром образования и науки Украины 29 августа 2019 года, сменив на этом посту Лилию Гриневич. Известно, что в МОН Новосад работает с 2014 года. Сначала она занимала должность советника Министра образования и науки Сергея Квита, затем — три года возглавляла управление международного сотрудничества и европейской интеграции. В декабре 2017 года стала гендиректором директората стратегического планирования и европейской интеграции МО, курировала присоединение Украины к программам ЕС по финансированию науки и получению грантов для ученых. Очевидно, все время у нее был хороший штат помощников.
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