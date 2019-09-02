Происшествия

В Мукачево наглые грабители обстреляли парня средь бела дня: детали и видео с места происшествия

В Мукачево (Закарпатская область) неизвестные из травматического оружия ранили 23-летнего мужчину, предварительно отобрав у него мобильный телефон. После стрельбы они скрылись на внедорожнике «Lexus». Ранее в Киеве за замечание выстрелили из травмата в лицо мужчине.

Преступления в Мукачево произошло в парке им. А. Кузьменко.

Правоохранители выяснили, что в результате конфликта двое мужчин совершили несколько выстрелов предположительно из травматического пистолета в 23-летнего жителя Чинадиево.

Как сообщает Mukachevo.net, у парня 2 ранения характерные для травматического оружия.

Позже стало известно, что двоих местных жителей разыскали и доставили в Мукачевское отделения полиции для выяснения всех обстоятельств инцидента.

По факту нападения открыто уголовное производство.

«ФАКТЫ» неоднократно писали о решении конфликтных ситуаций с помощью оружия. В частности, в Бердянске Запорожской области 62-летний покупатель по причине внезапно вспыхнувшей неприязни к продавцу магазина выстрелил в него из принесенного револьвера. В Чопе Закарпатской области возле круглосуточного магазина 41-летний местный житель несколько раз выстрелил из пистолета в толпу людей, после чего отправился домой.

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