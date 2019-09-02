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Елена Зеленская рассказала об особенном дне для семьи
Первый день нового учебного года стал особенным для многих украинских семей, чьи дети первый раз пошли в школу, в том числе и для семьи президента Владимира Зеленского. Его младший сын Кирилл пошел в первый класс.
«Наш сын Кирилл теперь первоклассник. Сегодня он впервые сядет за парту, увидит свою первую учительницу и одноклассников. В последующие 12 лет он узнает, что такое дружба и, пожалуй, разочарование. А еще будет шалить, поедет в первые путешествия без родителей, начнет закалять характер и становиться ответственным», — написала Елена Зеленская в Instagram.
Первая леди довольна тем, что сын будет не только усваивать школьную программу, но и учиться жить в стране изменений.
«Наши дети — поколение будущего. Они не знают, что такое советские ограничения и бессмысленное заучивание», — отмечает Зеленская и верит, что Кирилл, как и другие дети, будет любить школу и охотно учиться.
«А потом выберут профессию по зову сердца и сделают много полезного для нашей страны. Мы хотим гордиться нашими детьми — и Сашей, и Кириллом. И знаем, что школа заложит основы их взрослой жизни. И будущего Украины», — добавила жена президента.
В семье Зеленских двое детей — 15-летняя дочь Александра и 6-летний сын Кирилл.
Напомним, в День защиты детей президент Владимир Зеленский опубликовал в соцсети свое фото с сыном Кириллом, 15-летней дочерью Александрой и первой леди Еленой Зеленской, отметив, что для того, чтобы лучше понять детей, нужно самому иногда становиться ребенком.
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