Украина

Это признание? В сети указали на любопытную деталь в публикациях путинских пропагандистов

В России, чье руководство шестой год подряд утверждает, что российских военнослужащих на оккупированных территориях Донбасса нет, массмедиа, пишущие о готовящемся обмене с Украиной, который, к сожалению, не состоялся 30 августа, стали употреблять термин «российские пленные».

На это обратил внимание журналист Денис Казанский. Отметив, что издания, шестой год называющие войну на востоке Украины «гражданской», теперь заговорили о пленных: «В войне Россия якобы не участвует, а пленные есть. Мистика!».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», журналист Юрий Бутусов Юрий Бутусов заявил, что Кремль может затягивать обмен, провоцируя информационную волну и подталкивая Украину к выгодной для них формуле обмена. В частности, Россия хочет заполучить Владимира Цемаха — командира роты боевиков, который является одним из подозреваемых в расследовании гибели Боинга рейса МН-17.

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