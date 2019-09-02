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Это признание? В сети указали на любопытную деталь в публикациях путинских пропагандистов
В России, чье руководство шестой год подряд утверждает, что российских военнослужащих на оккупированных территориях Донбасса нет, массмедиа, пишущие о готовящемся обмене с Украиной, который, к сожалению, не состоялся 30 августа, стали употреблять термин «российские пленные».
На это обратил внимание журналист Денис Казанский. Отметив, что издания, шестой год называющие войну на востоке Украины «гражданской», теперь заговорили о пленных: «В войне Россия якобы не участвует, а пленные есть. Мистика!».
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», журналист Юрий Бутусов Юрий Бутусов заявил, что Кремль может затягивать обмен, провоцируя информационную волну и подталкивая Украину к выгодной для них формуле обмена. В частности, Россия хочет заполучить Владимира Цемаха — командира роты боевиков, который является одним из подозреваемых в расследовании гибели Боинга рейса МН-17.
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