Политика

Путин устроил Зеленскому ловушки: что не так в нашумевшем "обмене"

После того, как в СМИ растиражировалась информация о якобы уже начавшемся обмене удерживаемыми лицами между Украиной и Россией, приземлении в «Жулянах» военных бортов, внезапно появилось официальное заявление о том, что переговорный процесс еще не закончен, а обмена 30 августа не будет.

Обмен украинских моряков, захваченный Россией в Керченском проливе, якобы поставил на паузу президент Зеленский.

Ведь принятие Киевом условий обмена моряков, которых должны просто отпустить по решению Морского трибунала, может стать признанием легитимности судебного процесса в Москве над незаконно захваченными украинскими моряками. А также признанием законности их ареста (напомним, в РФ им вменяют незаконное пересечение госграницы).

Одну из версий, по которой обмен не состоялся 30 августа, озвучил Facebook главред сайта «Цензор.НЕТ» Юрий Бутусов.

Журналист считает, что Кремль может затягивать обмен, провоцируя информационную волну. И тем самым россияне подталкивают Украину к выгодной для них формуле обмена.

Бутусов отмечает, что для России выгодно получить на обмен от Украины Владимира Цемаха — командира роты боевиков, который является одним из подозреваемых в расследовании гибели Боинга рейса МН-17.

Украинские спецслужбы похитили Цемаха из оккупированного Снежного. Боевик — важный свидетель расследования в деле катастрофы малазийского Боинга (в интервью заявлял, что причастен к уничтожению самолета).

Бутусов считает, что именно желание забрать Цемаха и сорвать расследование по МН-17 заставило Путина пойти на переговоры об освобождении пленных.

«Россия всеми силами хочет сорвать судебный процесс по „Боингу“, который начнется в Нидерландах в 2020-м году», — пишет журналист, отмечая, что суду нужны свидетели.

А Цемах — живой свидетель и один из исполнителей уничтожения самолета. Если боевик получит гарантии убежища, то он может заговорить в Нидерландах на суде. Этого Кремль больше всего боится.

Напомним, сегодня президент Владимир Зеленский полтора часа по телефону говорил с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Официально — речь шла о переговорах в нормандском формате. Эксперты считают, что обсуждался срыв процесса обмена, о котором Макрон лично договаривался с Путиным около месяца назад.

О том, почему 30 августа не состоялся обмен пленными между Украиной и Россией, читайте в материале «ФАКТОВ».

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter