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Разорвало бронежилет во время обстрела: в Днепре спасают раненного на Донбассе бойца ВСУ
В больнице им. Мечникова в Днепре медики спасают жизнь очередного украинского военного, раненного на Донбассе.
Как сообщает в Facebook главный врач клиники Сергей Рыженко, старший лейтенант ВСУ 28-летний Дмитрий из Яготина Киевской области 30 августа попал под обстрел оккупантов в Луганской области.
Российские наемники устроили провокацию возле Новозвановки. У Дмитрия разорвало бронежилет, отбросило. Парень потерял сознание. Потом он увидел большое ранение локтя и бедра.
После больницы в Попасной, бойца переправили в военный госпиталь, а затем в больницу им. Мечникова Днепра.
У лейтенанта диагностировали тяжелую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, переломы локтевой кости, множественные ранения бедер.
Медик пишет, что парню до ротации оставалось всего 4 дня. Поддержать сына приехали в Днепр родители.
Напомним, с начала боевых действий на Донбассе Днепропетровская областная клиническая больница имени Мечникова приняла на лечение более 12 тысяч украинских военнослужащих.
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