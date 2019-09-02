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- 10:56 Работа продолжается: у Зеленского сделали важное заявление об обмене пленными
Работа продолжается: у Зеленского сделали важное заявление об обмене пленными
После того, как информация об обмене пленными с Россией 30 августа не подтвердилась, в офисе президента Украины Владимира Зеленского заявили, что работа в направлении освобождения украинцев продолжается.
Так, в комментарии агентству «Интерфакс-Украина» помощник Зеленского Андрей Ермак выразил надежду на то, что обмен в «ближайшее время». «Это очень деликатная тема, и я хотел бы попросить всех не распространять фейковые новости, а также информационные сообщения, основанные на неподтвержденных данных», — отметил он и добавил: «У меня есть большая надежда на то, что это произойдет в скором времени. Работа продолжается, уверяю вас».
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Россия включила в список обмена семь ГРУшников, участвовавших в ряде покушений на офицеров СБУ, хотя раньше отрицала их причастность.
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