25.01 / 25.26 27.46 / 27.90
Киев: +23
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Работа продолжается: у Зеленского сделали важное заявление об обмене пленными

10:56 2 сентября 2019 355
Зеленский
Инф. «ФАКТОВ»

После того, как информация об обмене пленными с Россией 30 августа не подтвердилась, в офисе президента Украины Владимира Зеленского заявили, что работа в направлении освобождения украинцев продолжается.

Так, в комментарии агентству «Интерфакс-Украина» помощник Зеленского Андрей Ермак выразил надежду на то, что обмен в «ближайшее время». «Это очень деликатная тема, и я хотел бы попросить всех не распространять фейковые новости, а также информационные сообщения, основанные на неподтвержденных данных», — отметил он и добавил: «У меня есть большая надежда на то, что это произойдет в скором времени. Работа продолжается, уверяю вас».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Россия включила в список обмена семь ГРУшников, участвовавших в ряде покушений на офицеров СБУ, хотя раньше отрицала их причастность.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер