Работа продолжается: у Зеленского сделали важное заявление об обмене пленными

Украина

После того, как информация об обмене пленными с Россией 30 августа не подтвердилась, в офисе президента Украины Владимира Зеленского заявили, что работа в направлении освобождения украинцев продолжается.

Так, в комментарии агентству «Интерфакс-Украина» помощник Зеленского Андрей Ермак выразил надежду на то, что обмен в «ближайшее время». «Это очень деликатная тема, и я хотел бы попросить всех не распространять фейковые новости, а также информационные сообщения, основанные на неподтвержденных данных», — отметил он и добавил: «У меня есть большая надежда на то, что это произойдет в скором времени. Работа продолжается, уверяю вас».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Россия включила в список обмена семь ГРУшников, участвовавших в ряде покушений на офицеров СБУ, хотя раньше отрицала их причастность.

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