Зеленский попал в непростую ситуацию: Кремль устроил новую провокацию с обменом

Политика

Россия и Украина неделю назад уже согласовали список обмена пленными, но внезапно российским переговорщикам из Кремля было спущено требование: добавить в список Владимира Цемаха, оператора «Бука» (из которого был сбит Boing MH17). Об этом сообщают источники The Insider, знакомые с ходом переговоров.

Также российская сторона поставила условие: без Цемаха обмен не состоится вообще. По данным источников, президент Украины Владимир Зеленский пока склоняется к тому, чтобы согласиться на это условие, чтобы вернуть украинских моряков и Олега Сенцова (уже согласованных в списке на обмен), однако это может вызвать сильное недовольство со стороны Нидерландов — Цемах является ключевым подозреваемым по делу о сбитом «Боинге». Именно он командовал ПВО в Снежном в июле-августе 2014 года, когда там был сбит самолет, и он лично прятал «Бук» после инцидента.

Отметим, что Цемах является гражданином Украины и формально у Москвы нет никаких оснований требовать его обмена, ведь по официальной версии никаких российских «Буков» в том районе не было вовсе и самолет по утверждению Кремля был сбит из украинской зенитной установки или украинским истребителем.

Участие Цемаха в судебном процессе важно не только потому, что он значимый подозреваемый, но и потому, что это выведет процесс на новую стадию: Россия представит своих адвокатов и те будут вынуждены публично защищать свою позицию. Если же обвиняемые в суде не выступают, России намного проще игнорировать этот процесс.

Также стоит отметить, что Россия включила в список обмена семь ГРУшников, участвовавших в ряде покушений на офицеров СБУ, хотя раньше отрицала их причастность. Среди них и бывший личный охранник Евкурова и экс-замглавы администрации Ингушетии Тимур Дзортов.

Среди включенных Кремлем в список на обмен есть и Юлия Просолова, подложившая бомбу под машину полковника СБУ Александра Хараберюша в 2017 году (контрразведчик погиб при взрыве). Просолову выманили на территорию Украины, она уже дала признательные показания.

Если выдача Цемаха и ГРУшников Кремлю произойдет, то это может стать опасным прецедентом для Украины — в следующий раз в такой ситуации арестованные будут снова рассчитывать на то, что их обменяют, а в этих условиях давать показания не просто бессмысленно, но и опасно (спасибо в России за это не скажут).

Кроме того, это будет означать, что засылать в Украину наемных убийц можно практически безнаказанно. Зеленский оказался перед сложной дилеммой, с одной стороны, он может испортить отношения с Нидерландами и собственными силовиками, а с другой — расстроить воодушевленную общественность, которая с нетерпением ждет возвращения на родину украинских моряков и Олега Сенцова.

Как писали «ФАКТЫ», после того, как в СМИ растиражировалась информация о якобы уже начавшемся обмене удерживаемыми лицами между Украиной и Россией, приземлении в «Жулянах» военных бортов, внезапно появилось официальное заявление о том, что переговорный процесс еще не закончен, а обмен перенесен на более позднее время. Обмен украинских моряков, захваченный Россией в Керченском проливе, якобы поставил на паузу президент Зеленский.

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