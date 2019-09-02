- 11:51 Знай наших! Украинский школьник стал призером международных олимпиад в Израиле и Венгрии
- 11:49 Любитель ювелирных украшений: копы показали фото грабителя, орудовавшего в Киеве
- 11:48 Любовь без границ: лесбиянки из Индии и Пакистана сыграли свадьбу в традиционных национальных нарядах
- 11:39 На Донбассе обстреляли наблюдателей ОБСЕ
- 11:23 Новая смерть на курорте: в Затоке застрелили мужчину
- 11:20 Под Одессой наказали мать школьницы, обматерившей учителя
- 11:15 Верх цинизма: Пушилин присвоил Иловайску звание "города воинской славы"
- 11:15 Первой жертвой урагана «Дориан» стал семилетний ребенок, а его сестра пропала без вести
- 11:12 Леся Никитюк сделала неожиданное заявление о пластических операциях
- 11:10 С синяком и царапинами: Ломаченко вернулся в Украину после боя с Кэмпбеллом
- 11:08 Матиоса уволили с должности главного военного прокурора
- 10:56 Работа продолжается: у Зеленского сделали важное заявление об обмене пленными
С синяком и царапинами: Ломаченко вернулся в Украину после боя с Кэмпбеллом (видео)
Чемпион мира по версиям WBA, WBO и WBC в легком весе украинец Василий Ломаченко (14 побед, 10 из них — нокаутом, 1 поражение) вернулся на родину после победы над британцем Люком Кэмпбеллом (20 побед, 16 из них — нокаутом, 3 поражения).
Самолет прилетел в Одессу в ночь с воскресенья на понедельник, около трех часов, но, несмотря на это, чемпиона встречали аплодисментами в аэропорту многочисленные журналисты и болельщики. Боксер, несмотря на синяк и царапины, которые скрывали темные очки, не отказал в совместных фотографиях, а также дал небольшой комментарий по бою.
«В принципе, поединок прошел по плану. Удалось сделать то, что и должен был сделать, — завоевал чемпионский пояс, причем практически без потерь для здоровья», — отметил Василий.
Отметим, что в бою с Кэмпбеллом наш соотечественник нанес 527 ударов, из которых 211 (40%) попали в цель. Британец выбросил в сторону Ломаченко 420 ударов, попав по украинцу 131 раз (31%).
«Это был самый сложный бой в моей карьере, потому что этот поединок был, как будто в любителях, он был очень техничным. Да, Люк сделал мне больно, у него сильный удар, он поймал меня несколько раз. Я был близок к нокауту, но это неважно. Нокаут или победа по очкам — это все равно победа», — приводит слова Василия сайт Boxing Scene.
После прилета Ломаченко отправился в родной Белгород-Днестровский, где восстановится и отдохнет после объединения трех поясов, а затем будет начинать готовиться к следующему бою — по словам промоутера украинца Боба Арума, он может состояться в конце 2019 года.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, как Ломаченко отметил победу над Кэмпбеллом с пиццей и картошкой фри.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
С нашей медициной любая мать, вырастившая двоих, а то и троих детей, может автоматически получить диплом педиатра.