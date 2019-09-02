Спорт

С синяком и царапинами: Ломаченко вернулся в Украину после боя с Кэмпбеллом (видео)

Чемпион мира по версиям WBA, WBO и WBC в легком весе украинец Василий Ломаченко (14 побед, 10 из них — нокаутом, 1 поражение) вернулся на родину после победы над британцем Люком Кэмпбеллом (20 побед, 16 из них — нокаутом, 3 поражения).

Самолет прилетел в Одессу в ночь с воскресенья на понедельник, около трех часов, но, несмотря на это, чемпиона встречали аплодисментами в аэропорту многочисленные журналисты и болельщики. Боксер, несмотря на синяк и царапины, которые скрывали темные очки, не отказал в совместных фотографиях, а также дал небольшой комментарий по бою.

Фото — УСИ Одесса

«В принципе, поединок прошел по плану. Удалось сделать то, что и должен был сделать, — завоевал чемпионский пояс, причем практически без потерь для здоровья», — отметил Василий.

Отметим, что в бою с Кэмпбеллом наш соотечественник нанес 527 ударов, из которых 211 (40%) попали в цель. Британец выбросил в сторону Ломаченко 420 ударов, попав по украинцу 131 раз (31%).

«Это был самый сложный бой в моей карьере, потому что этот поединок был, как будто в любителях, он был очень техничным. Да, Люк сделал мне больно, у него сильный удар, он поймал меня несколько раз. Я был близок к нокауту, но это неважно. Нокаут или победа по очкам — это все равно победа», — приводит слова Василия сайт Boxing Scene.

После прилета Ломаченко отправился в родной Белгород-Днестровский, где восстановится и отдохнет после объединения трех поясов, а затем будет начинать готовиться к следующему бою — по словам промоутера украинца Боба Арума, он может состояться в конце 2019 года.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, как Ломаченко отметил победу над Кэмпбеллом с пиццей и картошкой фри.

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