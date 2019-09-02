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Любитель ювелирных украшений: копы показали фото грабителя, орудовавшего в Киеве
Столичные патрульные полицейские выложили в сеть фотографию грабителя, «промышлявшего» в Киеве. Ранее в столице неизвестный ограбил ювелирный магазин на Драйзера.
Как сообщили в Патрульной полиции Киева, в одном из развлекательных заведений в Святошинском районе мужчина сорвал с шеи одного из посетителей цепочку с крестиком и сбежал. Потерпевший сообщил об этом в полицию и подробно описал правоохранителям обидчика.
Патрульные полицейские, проводившие отработку прилегающей территории, заметили мужчину, попадавшего под описание потерпевшего. Увидев правоохранителей, он попытался сбежать, но скрыться ему не удалось.
Во время обыска у 35-мужчины обнаружили похищенное — цепочку с крестиком.
Теперь его делом занимается следственно-оперативная группа.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Киеве полицейские задержали таксиста, который изнасиловал и ограбил пассажирку. Женщина, возвращающаяся домой из ресторана, была не трезва, чем и решил воспользоваться таксист.
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Муж вычитывает супругу: — Люба, ты обнаглела вообще! Мало того, что заявилась поздно ночью, так еще и в стельку пьяная!.. — Да какая пьяная?! Мы с кумой выпили всего-то по чуть-чуть. Я даже посуду всю перемыла! — Ага! Подсолнечным маслом!!!