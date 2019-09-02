Любитель ювелирных украшений: копы показали фото грабителя, орудовавшего в Киеве

Происшествия

Столичные патрульные полицейские выложили в сеть фотографию грабителя, «промышлявшего» в Киеве. Ранее в столице неизвестный ограбил ювелирный магазин на Драйзера.

Как сообщили в Патрульной полиции Киева, в одном из развлекательных заведений в Святошинском районе мужчина сорвал с шеи одного из посетителей цепочку с крестиком и сбежал. Потерпевший сообщил об этом в полицию и подробно описал правоохранителям обидчика.

Патрульные полицейские, проводившие отработку прилегающей территории, заметили мужчину, попадавшего под описание потерпевшего. Увидев правоохранителей, он попытался сбежать, но скрыться ему не удалось.

Во время обыска у 35-мужчины обнаружили похищенное — цепочку с крестиком.

Теперь его делом занимается следственно-оперативная группа.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Киеве полицейские задержали таксиста, который изнасиловал и ограбил пассажирку. Женщина, возвращающаяся домой из ресторана, была не трезва, чем и решил воспользоваться таксист.

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