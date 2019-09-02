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Украина

Зеленский не разрешил журналистам снимать сына, которого привел в первый класс

12:16 2 сентября 2019 842
Зеленский с женой
Инф. «ФАКТОВ»

Президент Украины Владимир Зеленский и его супруга Елена, младший сын которых в этом году пошел в первый класс, запретили журналистам снимать, как Кирилл идет в школу.

Видео в YouTube размещены на страничке «Новости Украины и мира».

На первом видео жена Зеленского закрывает объектив камеры. А на втором сам президент интересуется, зачем журналисты снимают его сына.

Эксклюзивный материал к 1 сентября «Модные прически и вышиванки: украинские звезды отвели детей в школу (фото)» читайте на сайте «ФАКТОВ».

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