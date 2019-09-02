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Зеленский не разрешил журналистам снимать сына, которого привел в первый класс
Президент Украины Владимир Зеленский и его супруга Елена, младший сын которых в этом году пошел в первый класс, запретили журналистам снимать, как Кирилл идет в школу.
Видео в YouTube размещены на страничке «Новости Украины и мира».
На первом видео жена Зеленского закрывает объектив камеры. А на втором сам президент интересуется, зачем журналисты снимают его сына.
Эксклюзивный материал к 1 сентября «Модные прически и вышиванки: украинские звезды отвели детей в школу (фото)» читайте на сайте «ФАКТОВ».
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— Купил надувную кровать. На 12-ти языках написано: «Купаться запрещено!», а на русском: «При купании держаться за ручки».