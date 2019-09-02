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Сразу четыре человека за одни сутки покончили с собой под Киевом
В воскресенье, 1 сентября, по Киевской области прокатилась волна самоубийств. Сразу четверо мужчин, проживающих в разных районах, покончили жизнь. Об этом сообщили в Нацполиции Украины. Напомним, на днях в Измаиле (Одесская область) повесился 25-летний полицейский.
В частности, на Киевщине совершили самоубийство 54-летний житель Броварского района, 44-летний мужчина, проживавший в Бородянском районе, 51-летний житель Киево-Святошинского района Киевской области. Самым молодым из самоубийц стал 35-летний мужчина из Вышгородского района.
По информации полиции, почти все мужчины лишили себя жизни из-за бытовых проблем. По каждому факту правоохранители проводят тщательное досудебное расследование.
По всем фактам самоубийств возбуждены уголовные производства.
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