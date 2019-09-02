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Происшествия

Сразу четыре человека за одни сутки покончили с собой под Киевом

13:24 2 сентября 2019 80
ноги
Инф. «ФАКТОВ»

В воскресенье, 1 сентября, по Киевской области прокатилась волна самоубийств. Сразу четверо мужчин, проживающих в разных районах, покончили жизнь. Об этом сообщили в Нацполиции Украины. Напомним, на днях в Измаиле (Одесская область) повесился 25-летний полицейский.

В частности, на Киевщине совершили самоубийство 54-летний житель Броварского района, 44-летний мужчина, проживавший в Бородянском районе, 51-летний житель Киево-Святошинского района Киевской области. Самым молодым из самоубийц стал 35-летний мужчина из Вышгородского района.

По информации полиции, почти все мужчины лишили себя жизни из-за бытовых проблем. По каждому факту правоохранители проводят тщательное досудебное расследование.

По всем фактам самоубийств возбуждены уголовные производства.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в аэропорту Днепра из табельного оружия застрелился 41-летний полицейский. По некоторым данным, он оставил предсмертную записку и отправил прощальное SMS-сообщение женщине. В оккупированном Донецке повесилась мать-одиночка, когда ее ребенок умер из-за врачебной ошибки.

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