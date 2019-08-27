Трагедия в Донецке: из-за ошибки врачей умер ребенок, его мать повесилась

Украина

О трагедиях из-за катастрофического состояния медицины на оккупированной территории Донбасса написала в соцсетях жительница Донецка, которая скрывается под ником Вита Радуга.

«Немного инсайдерской информации о состоянии медицины в сказочной стране „ДНР“. Врачей катастрофически не хватает, укомплектованность больниц чуть выше 50%, да и из этих 50 надо бы отнять тех, кого и врачами-то язык не поворачивается назвать. Постоянно происходят жуткие истории. Например, из свеженького — в детской областной больнице оперировали подростка, во время операции случайно проткнули кишечник. После операции мама неоднократно заявляла врачам, что ребенку плохо, но его даже не обследовали, а хирурги, проводившие операцию, укатили в отпуск. В результате ребенок скончался, мама — одиночка, у которой это был единственный ребенок. повесилась. А врачи на курорте…» — поведала она о жуткой драме.

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«Вторая история. В одной из психбольниц наладили прибыльный бизнес: определяли на лечение людей практически здоровых, просто „нервы подлечить“, „подлечивали“ их до смерти, но перед этим пациент оформлял на них квартиру. Думаю, в этом случае не обошлось без помощников по оформлению документов, действовавших с ними заодно», — возмутилась автор.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Донецке всерьез обсуждается идея главаря «ДНР» Пушилина назвать площадь перед зданием бывшей облгосадминистрации именем террориста Захарченко.

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