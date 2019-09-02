"Горячее лето": названо количество ликвидированных на Донбассе боевиков

Украина

В течение лета 2019 года на Донбассе было ликвидировано 95 боевиков, а более 120 были ранены. Ранее в районе Горловки (Донецкая область) военнослужащие полка Нацгвардии «Азов» в коротком бою уничтожили ДРГ противника — четверо боевиков были ликвидированы, один взят в плен.

Такие данные обнародовала группа «Информационное сопротивление», отметив, что данные о потерях у боевиков могут быть больше, поскольку российско-оккупационное руководство скрывает количество убитых и раненых. Небоевые потери противника составили 11 человек. В «ИС», используя открытые источники информации, идентифицировали 47 ликвидированных этим летом боевиков.

Так, в июне 2019 года бойцы подразделений Объединенных Сил уничтожили 34 боевика и ранили 62. В июле — 27 и 57 соответственно. В августе были ликвидированы 34 боевика.

В то же время офицер ВСУ Анатолий Штефан («Штирлиц»), отслеживающий данную тематику, утверждает, что в августе у противника потери были выше: «По итогам августа, в подразделениях российско-оккупационных войск были ликвидированы около 40 оккупантов и около 55 получили ранения различной степени тяжести».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Луганске в туалете «воинской части» застрелился боевик, «не справившийся с нервами».

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