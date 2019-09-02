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Украина

Названо имя героя, погибшего от пули снайпера на Донбассе 2 сентября

14:29 2 сентября 2019 196
Андрей Проценко
Инф. «ФАКТОВ»

В понедельник, 2 сентября, в районе поселка Водяное (Донецкая область) в результате смертельного пулевого ранения погиб Андрей Юрьевич Проценко. Об этом говорится на странице Командования Воздушных Сил ВСУ в Facebook.

Андрею Проценко было 24 года, житель села Бохоники Винницкого района Винницкой области, военнослужащий одного из подразделений Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины.

«Сегодня, 2 сентября, еще один 24-летний защитник Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины из села Бохоники Винницкой области положил голову в борьбе с российскими оккупантами.
Командование Воздушных Сил выражает глубокие соболезнования родным и близким солдата Проценко Андрея Юрьевича. Вечная и светлая память защитникам украинской земли», — говорится в сообщении.

Напомним, три дня назад, 30 августа, в зоне ООС во время обстрелов боевиков погиб украинский боец Сергей Савинов. 29 августа в селе Барсуки Лановецкого района Тернопольской области прощались с военнослужащим 35-й бригады морской пехоты ВСУ Виталием Собко, погибшим 25 августа на Донбассе.

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