Происшествия

Стало известно о гибели бойца ВСУ на Донбассе

В понедельник, 2 сентября, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе смертельно ранен украинский военнослужащий. Боевики продолжают вести обстрелы наших позиций, несмотря на объявленное ранее перемирие. Об этом сообщили в штабе спецоперации

«Вследствие вражеского обстрела один военнослужащий Вооруженных Сил Украины получил ранения несовместимые с жизнью. Обстоятельства происшествия выясняются рабочей группой. Командование Объединенных сил выражает соболезнования родным и близким погибшего», — говорится в сообщении.

Сегодня российские наемники 2 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из вооружения БПМ, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Под обстрел попали опорные пункты ВСУ в районе Водяного и Новоташковского.

Напомним, три дня назад, 30 августа, в зоне ООС во время обстрелов боевиков погиб украинский боец. 29 августа в селе Барсуки Лановецкого района Тернопольской области прощались с военнослужащим 35-й бригады морской пехоты ВСУ Виталием Собко, погибшим 25 августа на Донбассе.

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