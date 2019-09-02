Шоу-бизнес

Фильм о Василе Стусе «Запрещенный» и другие премьеры недели: что посмотреть в кино в выходные

В украинский прокат выходят шесть новых фильмов, в том числе два, которые сняты отечественными кинематографистами. Это биографическая драма «Запрещенный» и документальная картина «Моя бабушка с Марса». Для похода в кино всей семьей может подойти полнометражный мультфильм «Беда». Поклонники известной актрисы Кейт Бланшетт смогут увидеть ее в главной роли в фильме «Куда ты пропала, Бернадетт?». Обладатель премии «Оскар» Кейси Аффлек снял драму с элементами фантастики «Свет моей жизни». Одним из самых коммерчески успешных фильмов сентября обещает стать ужастик «Оно 2»

«Запрещенный»

(12+, Украина, UM-GROUP, биографическая драма, бюджет — 38,5 миллиона грн.)

Фильм рассказывает об известном украинском правозащитнике и поэте-шестидесятнике Василии Стусе. Режиссером выступил дебютант Роман Бровко. Главную роль сыграл популярный актер Дмитрий Ярошенко («Брама»). Сценарий написали Сергей Дзюба и Артемий Кирсанов, которые также вместе работали над картиной «Позывной «Бандерас».

«Запрещенный» рассказывает о последних днях жизни Стуса, однако в картине много сцен, относящихся к 50-м и 60-м годам прошлого века (читайте в «ФАКТАХ» интервью с сыном Василя Стуса: Дмитрий Cтус: «После эксгумации отца я стал другим человеком»). Бровко в интервью подчеркивал, что включил в фильм ряд малоизвестных фактов из биографии поєта, в частности, то, что Стус выдвигался на соискание Нобелевской премии и не получил ее только по причине смерти, поскольку эта международная награда не вручается посмертно.

Съемки проходили преимущественно в Киеве в 2018 году. В августе того же года вспыхнул скандал. Выяснилось, что из фильма удалили сцену суда над Стусом, в которой фигурировал Виктор Медведчук. Бровко сообщил, что это связано с хронометражем картины. Было отснято не менее трех часов экранного времени, и ему прищлось убрать в общей сложности 20 эпизодов, чтобы сократить фильм до 100 минут. Кроме того, возник ряд юридических тонкостей. Ранее причину исчезновения кадров с участием Медведчука «ФАКТАМ» прокомментировал сценарист фильма Сергей Дзюба.

Сам Медведчук заявил, что понятия не имел о съемках и никоим образом не вмешивался в их процесс. Вместе с тем он подчеркнул, что авторы фильма перекрутили его участие в судьбе Стуса.

Картина изначально должна была выйти в прокат в конце февраля 2019 года. Дистрибьютером выступила компания UFD. Однако уже в декабре 2018 года она без объяснения причин убрала фильм из прокатного расписания. В апреле выяснилось, что новым дистрибьютером стала компания B&H. Она и назначила премьеру на 5 сентября. При этом изменилось и название картины. Первый вариант был такой — «Птица души».

«Моя бабушка с Марса»

(12+, Беларусь — Украина — Эстония, 86PROKAT, документальный фильм)

Режиссер Александр Михалкович снял эту картину о родной бабушке Зине. В настоящее время она живет в Евпатории и не скрывает своих проукраинских взглядов. Из-за этого поругалась со многими своим соседками и подружками. Родственники бабушки разбросаны по трем странам — России, Беларуси и Украине. До аннексии Крыма они часто навещали Зину, но потом, по известным причинам, это стало весьма затруднительно. И все же им удается собраться, чтобы поздравить бабушку с 80-летием…

«Беда»

(6+, Канада — США, 3QU Media, анимационный фильм для семейного просмотра)

Пес по кличке Беда (в украинском прокате Халепа) жил, как говорится, в тепле и сытости. Однако у него была серьезная проблема — дети хозяина. Они оказались жадными и злыми. В итоге собака оказалась на улице. Пес столкнулся с новыми проблемами — выживать в мире, законов которого он не знал. Однако Беда нашел настоящих друзей…

Снял этот мультфильм Кевин Джонсон, который прежде работал в качестве художника-мультипликатора над популярными анимационными картинами «Дюймовочка», «Тролль в Центральном парке», «Стальной гигант».

«Куда ты пропала, Бернадетт?»

(12+, США, United Artists, драма, комедия, бюджет — 18 миллионов долларов)

Фильм является экранизацией одноименного бестселлера американской писательницы Марии Семпл. Книга вышла в США в 2012 году. Снял картину известный режиссер Ричард Линклейтер, чьи работы не раз получали престижные кинопремии. Пожалуй, самой известной работой уроженца Техаса является «Отрочество». В 2014 году этот фильм номинировался на «Оскар» в шести категориях и получил премию Американской киноакадемии за лучшую женскую роль второго плана. Она досталась актрисе Патриции Аркетт. Сам Линклейтер за эту картину был награжден «Серебряным медведем». Это приз ему вручили на Берлинском международном кинофестивале как лучшему режиссеру. Также Ричарду достался «Золотой глобус» и ряд других премий.

Главную роль в новом фильме Линклейтера исполнила знаменитая австралийская актриса Кейт Бланшетт. В ее активе два «Оскара» за роли в картинах «Авиатор» Мартина Скорсезе и «Жасмин» Вуди Аллена. Кинозвезда играет женщину, которая ненавидит соседей, родителей детей, которые учатся с ее дочерью в школе. Иногда кажется, что она ненавидит всех людей в мире. И вдруг эта женщина исчезает. Многие вокруг вздохнули с облегчением. И только ее дочь пытается узнать, что случилось с матерью…

В США и Канаде фильм вышел в прокат 16 августа и собрал 7,5 миллиона долларов.

«Свет моей жизни»

(16+, США, Saban Films, драма, фантастика)

Фильм снял по собственному сценарию известный американский актер Кейси Аффлек. Младший брат Бена Аффлека является лауреатом премии «Оскар» за исполнение главной роли в драме «Манчестер у моря». Она принесла ему также премии «Золотой глобус» и BAFTA.

«Свет моей жизни» — вторая картина Аффлека как режиссера. Первая вышла в прокат в 2010 году и называлась «Я все еще здесь». Главную роль в ней исполнил Хоакин Феникс. Он сыграл самого себя.

Действие новой работы Кейси происходит в недалеком будущем. Эпидемия уничтожила почти все женское население на Земле. Оставшихся в живых представительниц слабого пола силой удерживают в строго охраняемых бункерах. Главный герой (роль сыграл сам Аффлек) прячется в глуши вместе со своей дочерью. Он выдает ее за мальчика, чтобы ребенка не отняли…

Премьера фильма состоялась в феврале 2019 года в рамках Берлинского международного кинофестиваля. Представляя картину. Аффлек заявил, что начал работу над ней в 2009 году. Критики дал фильму высокую оценку.

«Оно 2»

(18+, США, Warner Bros., фильм ужасов)

Картина является продолжением фильма «Оно», который вышел в прокат в сентябре 2017 года и собрал 700,4 миллиона долларов при бюджете 35 миллионов долларов. Это экранизация одноименного романа Стивена Кинга.

В небольшом американском городке бесследно пропадают дети. Ходят страшные истории о клоуне Пеннивайзе. Группа подростков, которые сами называют себя «Клубом неудачников», пытаются раскрыть жуткую тайну.

Во второй части, как и у Кинга в книге, друзья выросли и разъехались по разным местам. И вот теперь они собираются снова, потому что Пеннивайз взялся за старое…

Оба фильма снял режиссер Энди Мускетти. В «Оно 2» роли исполнили звезды Голливуда Джеймс Макэвой («Стекло»), Джессика Честейн («Люди Икс: Темный феникс»), Билл Хэйдер («Девушка без комплексов»). Ожидается, что в первый уик-энд картина соберет не менее 120 миллионов долларов в мировом прокате.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о картинах, которые вышли в прокат на прошлой неделе.

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