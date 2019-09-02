«В мире существуют сорта кукурузы со вкусом вишни и малины. Мы же создали сладкую фиолетовую»

Общество и люди

Уникальную фиолетовую кукурузу первым в Украине создал и выращивает винницкий селекционер Михаил Нагорняк. В планах молодого ученого, экономиста и агрария — создание сортов кукурузы, которые по вкусу не будут уступать… сахару. Опытами и сортами нашего земляка уже заинтересовались в Таджикистане, Узбекистане, Египте, ОАЭ. А основанный им фестиваль сладкой кукурузы VinCornFest был впервые в Украине проведен в Виннице. Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о ветеране АТО Александре Доброжанском, который освоил профессию сыровара и сейчас производит элитные швейцарские сыры по классической технологии.

«Моя первая экспериментальная плантация была в родном селе на родительском огороде»

— Вкус кукурузы я знаю с детства. Хорошо помню, как в моем родном селе Вернигородок Казатинского района бабушка два часа варила и потом подавала на стол кукурузу, — рассказал «ФАКТАМ» Михаил Нагорняк. — Летом, чтобы попробовать нашу кукурузу, из дальнего и ближнего зарубежья к нам специально приезжали мои братья и сетры. Но, если честно, я относился к ней без фанатизма. Наверное, чувствовал, что вкус кукурузы может быть другим.

После школы я закончил Винницкий национальный аграрный университет по специальности «аграрный менеджмент». И когда встал вопрос, чем же заниматься, я не колебался: исследованием нишевых, малоизвестных культур. Почему не картофелем, пшеницей, подсолнечником? Эти сельскохозяйственные культуры изучают ведущие государственные институты, с мощной финансовой поддержкой и базой. Найти что-то новое очень тяжело. А вот кукуруза, причем именно сладкая, это очень интересно.

— Неужели аграрную Украину можно удивить новыми сортами кукурузы?

— Да, сладкая кукуруза для нас до сих пор экзотика. Та кукуруза, которую мы варили в детстве часа два, это кормовая. В США, например, давно выращивают так называемую овощную кукурузу. Варите ее пять минут — и можно есть. Наш любимый попкорн — это тоже сорт пищевой кукурузы. У американцев есть много сортов и цветной кукурузы.

Существует три типа сладкой. Первый содержит 5—8 процентов сахаров, второй — 8—12, третий — почти 20. Сейчас американские генетики и аграрии работают над сортами кукурузы со вкусом вишни или малины. Есть даже сорт Кровавая Мэри. Название говорит само за себя.

Напомню: завезенная Колумбом в Европу кукуруза попала на территорию Украины через балканские страны и Молдову. В южных районах Виннитчины наши предки уже как минимум двести лет варили разные блюда из кукурузы, например, кукурузную кашу… Мой отец родом из Мурованокуриловецкого района, где эти традиции живы до сих пор. Румыны варят мамалыгу, жители Черновицкой области — бануш.

В свое время Хрущев объявил кукурузу в СССР «царицей полей». Ее сеяли везде… Но это решение куда больше навредило, чем помогло. Потому что кукурузу сеяли без каких-либо научных исследований, административно-командным методом, невзирая на климат и почвы. О сладких сортах тогда даже речи быть не могло.

— С чего вы начали свои исследования?

— После окончания учебы я побывал в трех государственных университетах, которые специализируются на кукурузе. Общался с местными селекционерами и генетиками. Кто-то охотно шел мне навстречу и помогал советами, были и те, кто относился с недоверием и подозрением. Я покупал семена разных сортов. И платил за использование бренда. Работал с двадцатью сортами кукурузы. К сожалению, тогда успеха не добился. Выращенные мной сорта были довольно вкусные по сравнению с нашей домашней сельской кукурузой. Но все равно это было не то…

Мы начали работу вместе с младшим братом Олегом. Да и отец тоже большой любитель кукурузы. Одна из моих первых экспериментальных плантаций была в родном селе на родительском огороде. Моя кукуруза там растет до сих пор. Вместо картошки. Я занимаюсь больше селекционной работой, а брат — административной и организационной. Вот так вот и работаем вместе уже много лет.

«Мы выводим новые полезные сорта без ГМО и других генных технологий, используя только традиционную селекцию», — говорит Михаил Нагорняк

— А как вы вывели сорт фиолетовой кукурузы?

— Я работал и менеджером, и директором в разных агрофирмах. В 2006 году победил в винницком областном конкурсе «Молодой предприниматель года». А с 2012-го вновь вернулся к работе над сладкой кукурузой и более плотно занялся фиолетовой. Она завозилась в то время в основном из Южной Америки. Твердая, никакого особенного вкуса. И мы с братом начали работу над сладкой кукурузой сорта Бордо — фиолетово-красного, бордового цвета. Этот бренд уже официально зарегистрирован как наша интеллектуальная собственность. В 2020 году планируем окончательно довести ее до нужного «сладкого» уровня. Пока еще 20 процентов сахаров в Бордо мы не достигли. Но работаем. У нас первый в Украине сорт цветной кукурузы.

— Кроме сорта Бордо, какие еще у вас есть разработки?

— Сейчас работаем над целым рядом гибридных сортов. К примеру, есть у нас Фиона — мы с детьми назвали сорт в честь жены героя мультфильма «Шрек». Есть сорт Белый Кролик — белое зерно, белые плоды. Это так называемая фитнес-кукуруза, предназначена для диетического питания. Она интересна тем, что ее листья не опускаются до земли, а торчат, как уши кролика.

Работаем и над сортами так называемой мраморной кукурузы! Ранний спелый сорт, желто-белый, почти мраморного цвета кочан. Есть сорт Джамала. Назвали его в честь нашей украинской певицы. Есть сорт Мраморная Пещера. Как напоминание о том, что Крым был, есть и будет украинским. Ее плоды внешне напоминают сталактиты и сталагмиты из этой чудесной крымской пещеры. Еще до аннексии Крыма я был в этой пещере. Вообще-то, наша задача — вывести вкусные и сладкие сорта, но традиционной селекцией, без ГМО и других генных технологий.

«Новый сорт можно вывести за семь — десять лет, отбирая лучшие экземпляры»

— Селекционная работа одновременно и творческая, и монотонная, — продолжает Михаил Нагорняк. — Творческая — потому что, создавая новый сорт, привносишь что-то свое, акцентируешь внимание на том качестве, которое тебе нужно. Например, раннее созревание, большие побеги и так далее… Собираешь пыльцу с нужных растений, сам опыляешь. А монотонная — потому что все делаешь вручную. Наша плантация находится в поле, и иногда приходится работать много часов подряд. Результат не всегда оправдывает ожидания. Как-то посеяли сто зернышек одного сорта, который нас заинтересовал. Увы, ни одно не взошло.

Новый сорт можно вывести за семь — десять лет, отбирая лучшие экземпляры из разных сортов. Это как работа над новой маркой машины — двигатель от одного бренда, кузов, коробка передач, шины от других.

— Работа селекционера затратная?

— Очень затратная. Но, опять же, моя семья, родные и близкие — мои верные друзья и помощники. Мы по-прежнему работаем в тандеме с братом. Моя супруга — преподаватель в винницком колледже. Она самый строгий и непредвзятый дегустатор кукурузы, советчик по рецептам, разработчик блюд.

Старший сын, 14-летний Богдан, уже самый настоящий юный агроном. Успешно совмещает учебу и работу. Богдан придумал очень важный тест на выносливость кукурузы. Сейчас ведь украинский климат стал более жарким и засушливым. Температура воздуха летом в открытом поле, где нет тени, достигает 40 градусов. До 50—60 градусов прогревается грунт!

Чтобы протестировать нашу кукурузу на жаростойкость, мы с Богданом поливали ее кипятком. Для начала полили так пять стеблей растений. Четыре засохли, одно выжило и растет. Значит, будем брать его семена уже для повышения жаростойкости наших сортов. Младший сын, восьмилетний Назар, увлечен опылением растений. Вот так и работаем.

Один из лучших сортов селекционера — сладкая кукуруза Бордо

— Украинские аграрии знают о ваших сортах?

— Уже как минимум десять сельхозпредприятий Украины заинтересовались нашей сладкой и цветной кукурузой. Узнали о ней в Узбекистане и Таджикистане. В 2018 году ездил туда в командировку. Показывал, как сеять зерна, как ухаживать за растениями. Кстати, во время той поездки был на Памире (горы — моя страсть). Думаю, что эти сорта успешно приживутся в среднеазиатских странах. Уже заинтересовались нашими сортами и в Объединенных Арабских Эмиратах, Египте, Южной Корее. Пишут мне сообщения на арабском языке, а я не могу прочитать! Приходится общаться через Гугл-переводчик. Заинтересовались и в Прибалтике. Что меня особенно радует, там наша кукуруза, несмотря на довольно прохладный климат и высокую влажность, прижилась.

А в Виннице мы в этом году провели первый в Украине фестиваль сладкой кукурузы VinCornFest-2019. Две группы побывали на нашем селекционном участке. Увидели цветную кукурузу и глазам своим не поверили. А уже в парке на самом фестивале все желающие могли попробовать нашу биколор и мраморную кукурузу, где на одном кочане растут белые и желтые зерна. Новинка всем понравилась, особенно детям. Надеюсь, нашу идею поддержат фермеры и местные администрации. Чтобы люди могли покупать полезную и свежую кукурузу по невысокой цене.

Но есть одна проблема. Не в самой кукурузе, не в ее селекции, а в аграрном менеджменте. Украинские фермеры могут собрать 35—40 тысяч кочанов кукурузы с гектара в урожайный год. А учитывая площади, которые засеваются, это колоссальный урожай. Фермеры продают свой урожай и получают прибыль. Но зимой мы покупаем консервированную польскую или бельгийскую кукурузу. И платим большие деньги. Так где же наш украинский урожай?

Все дело в том, что в одной только Польше порядка четырехсот заводов по переработке и заморозке кукурузы. В Украине таких заводов чуть меньше сорока… Поэтому в первую очередь надо срочно решать вопрос переработки выращенного урожая в Украине. И это касается, как вы понимаете, не только кукурузы.

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