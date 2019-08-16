Общество и люди

— В ягодах черники есть миниатюрные косточки, которые, как оказалось, являются настоящим кладезем полезных для человека веществ (полиненасыщенные жирные кислоты Омега-3, антиоксиданты, поливитамины, витамин Е, бета-каротин), — говорит ученый-физик и предприниматель из Херсона кандидат технических наук Сергей Осипенко. — Эти косточки очень твердые, трехгранные — напоминают по форме острие стрелы. Пытаться раздавить их обычными способами — все равно что пробовать расколоть грецкий орех, лежащий на мягкой подушке. К тому же косточки находятся в жидкой среде — в мякоти ягоды. Но их целостность запросто разрушается при применении нашей технологии, основанной на кавитации (образование внутри жидкости пустот, заполненных газом) и микрогидроударе. Эта технология также позволяет дробить шкурку черники. Если есть ягоду в обычном виде, то ее косточки и шкурка проходят через желудочно-кишечный тракт человека, что называется, транзитом: организм не получает из них полезных веществ. Но при обработке ягод в специальной установке, в которой использована наша технология, косточки дробятся, а шкурка измельчается. В результате содержащиеся в чернике в большом количестве целебные вещества всасываются в желудке. Узнал я об этом случайно. Началось с того, что ради интереса подверг с коллегами чернику (давно интересовался свойствами этой ягоды) обработке с помощью нашей технологии. Получилась черничная масса. Попросили сотрудников одной из биологических лабораторий Одессы провести ее анализ. Через некоторое время пришел ответ, который меня озадачил: «Не обижайтесь, Сергей Борисович, но, похоже, вы провели эксперимент не совсем корректно — в присланной вами пасте содержится больше полезных веществ, чем в ягодах черники, не прошедших никакой обработки. Такого не может быть». Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о киевлянине, который наладил производство органических очков из кофе, и его продукция уже пользуется популярностью во всем мире.

«Правительство Оттавы выделило на наш проект четыре миллиона канадских долларов»

— Ну, думаю, как это некорректно проведен эксперимент? — продолжает Сергей Осипенко. — Я ведь в науке не один десяток лет — занимаюсь ею с 1970-х годов, причем успешно. Отослали в Одессу на анализ еще один образец суспензии из черники. Результат тот же. Нас мучил вопрос: почему в черничной пасте, которую мы приготовили, содержится больше полезных веществ, чем в ягодах, не прошедших обработку. Предположили, что дело в содержимом косточек черники. Версию нужно было проверить. Для этого я засел за микроскоп, пытаясь расколоть миниатюрную косточку с помощью специальных инструментов. Настойчивость была вознаграждена: часов через десять крепкая кожура поддалась, и я увидел внутри косточки ядрышко золотистого оттенка. Дальнейшие исследования показали, что именно оно является кладезем полезных веществ. Забегая вперед, скажу, что на упаковке продуктов, которые производит наше семейное предприятие (в бизнесе, кроме меня, жена и дочь), размещаем изображение косточки черники в разрезе. Мы выпускаем пасту не только из черники, но и из облепихи, черноплодной рябины, брусники, клюквы, клубники.

«Когда я под микроскопом расколол косточку черники, увидел золотистое ядрышко. Оказалось, в нем очень много полезных веществ», — говорит Сергей Осипенко

— Почему вы заинтересовались черникой?

— Это давняя и печальная история. В 1990-е годы моя тетя серьезно болела диабетом и в результате умерла от этой болезни. Мужа у нее не было, поэтому возить тетю по светилам медицины выпало мне. Времени катастрофически не хватало, да и с деньгами было туго: период экономического кризиса. Я тогда углубился в тематику лечения диабета, в том числе природными методами. Попалось несколько публикаций о том, что черника помогает в лечении заболевания. С тех пор интересуюсь этой ягодой. Собственно, поэтому из чистого любопытства решил подвергнуть чернику обработке по своей технологии, а в итоге сделал бизнес. Причем инвестором строительства в Канаде предприятия по переработке черники с помощью моей технологии стало правительство этой страны (оно предоставило четыре миллиона канадских долларов). Еще миллион внес один фермер из Канады. Мы с женой Татьяной продали квартиру и вложили вырученные средства в дело. Когда бизнес стал приносить прибыль, купили гораздо лучшее жилье, чем у нас было.

Важно сказать, что для проведения исследований и внедрения разработок мы с соратниками создали частный институт.

К слову, многие любят сетовать на то, что люди в Украине бедно живут. Я с этим не согласен, ведь экономическая ситуация в стране такая, что те, кто умеет и не ленится работать, имеет возможность обеспечить своей семье приемлемый достаток.

— Как вам удалось убедить канадское правительство вложить внушительные средства в ваш проект?

— Помогло то, что до этого мы уже сотрудничали с правительством Канады — внедрили в этой стране технологию производства особых кормов для животных. Речь идет об изготовлении из травы растительного молочка. Мы с известным ученым Михаилом Свистуновым обкатали эту технологию в Херсонской области в знаменитом заповеднике Аскания-Нова. Телята с удовольствием ели наш продукт и набирали вес на 18—20 процентов быстрее, чем молодняк, который не получал наши корма.

Впрочем, принимая решение о выделении четырех миллионов долларов на создание завода по производству пасты из черники, правительство Канады исходило не только из успешного опыта проекта по выпуску новаторских кормов. Был и еще один весомый аргумент.

— Какой же?

— Мы заказали канадским ученым исследование этой черничной пасты (называем ее «жидкая черника»). Они подтвердили: обработанная по нашей технологии ягода становится гораздо большим источником полезных веществ, чем черника в чистом виде.

К слову, в позапрошлом году мы участвовали в Международной выставке в Монреале, на которой было представлено около трех тысяч экологических продуктов со всего мира. Наша «жидкая черника» вошла в десятку лучших.

«Созданное нами органическое удобрение пьют мои собака и кошки. Попробовал и я — ради эксперимента»

— Каким образом вы создали свою технологию обработки ягод?

— Начну с того, что в школе моим любимым предметом была математика. Я становился призером олимпиад по этой дисциплине. После окончания десятилетки поступил в один из лучших вузов СССР — в Московский физико-технический институт. Кстати, у истоков его создания стояли лауреаты Нобелевской премии Петр Капица, Лев Ландау, Николай Семенов, а также выдающийся ученый в области механики Сергей Христианович. Когда я получил диплом, мне предложили работать в космической отрасли в коллективе, участвовавшем в создании советского шаттла — орбитального корабля многоразового использования «Буран». Для этого нужно было остаться в России. А меня тянуло домой — в Украину. Добился, чтобы распределили в Киев, в Институт гидромеханики. Там я и стал заниматься применением кавитации в военном деле. В 27 лет защитил кандидатскую диссертацию. Работа была очень интересной, но когда в 1986 году грянул Чернобыль, решил уехать с семьей из Киева. В Херсоне нашел работу преподавателя высшей математики в одном из институтов, стал членом яхтенной секции (через некоторое время возглавил ее).

Жизнь на новом месте нравилась, тем более что полюбил ходить на яхте, рыбачить. Но меня разыскал и пригласил в весьма привлекательный проект заведующий лабораторией Киевского политехнического института Борис Булгаков. Он внучатый племянник того самого Булгакова — автора «Мастера и Маргариты», «Дней Турбиных», «Собачьего сердца», «Бега»…

Борис Борисович рассказывал, что старшее поколение в их семье с некоторой досадой относилось к тому, что Михаил Булгаков стал писателем — мол, несерьезную профессию выбрал. У них ведь в роду мужчины шли, как правило, в инженеры.

Так вот, Борис Борисович предложил, чтобы я использовал свои знания и опыт в создании технологии разбавления мазута водой. Это сулило двойную выгоду: во-первых, котельные на предприятиях экономили большие объемы топлива, во-вторых, при сжигании разбавленного водой мазута резко сокращались выбросы вредных веществ, в том числе СО2 (углекислого газа). Вообще-то в Советском Союзе были большие проблемы с внедрением новых технологий, но к нашей производственники отнеслись с заинтересованностью. Мы в конце 1980-х годов объездили чуть ли не всю Украину, внедряя свое новшество. Тогда очень неплохо зарабатывали. Другое дело, что стремительное обесценивание советского рубля быстро «съедало» сбережения.

Коллектив нашей лаборатории жил в ту пору небедно и интересно. Тем более что мой шеф Борис Булгаков был человеком неординарным, создавал в коллективе хорошую творческую атмосферу. Женщины обожали его. Он и погиб необычно: случайно встретил на улице сына, ехавшего на мотоцикле «Харлей Дэвидсон». Булгаков-старший попросил: «Дай прокатиться». Закончилось тем, что он попал колесом мотоцикла в открытый люк, вылетел из седла и врезался головой в столб. Так и погиб в 70 лет. Его дело продолжил сын: стал внедрять технологию в России. А я с соратниками занялся созданием новаторских кормов для животных, затем энергоэффективных обогревателей, затем ягодами… Все это с применением нашей технологии.

Сейчас работаем над внедрением созданного нами органического удобрения. Оно безопасное, его пьют мои собака и кошки. Я тоже пробовал — ради эксперимента.

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