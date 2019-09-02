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Зеленский уволил Муженко в запас
Президент Украины Владимир Зеленский уволил с военной службы в запас бывшего начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Виктора Муженко. Об этом говорится в соответствующем указе № 645/2019, размещенном на сайте главы государства.
«Уволить генерала армии Украины Муженко с военной службы в запас в связи с проведением организационных мероприятий с правом ношения военной формы одежды», — говорится в тексте документа.
Как писали «ФАКТЫ», ранее 2 сентября новый генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка подписал приказ об увольнении заместителя генерального прокурора — Главного военного прокурора Анатолия Матиоса. Также Матиос исключен из списков личного состава Генпрокуратуры Украины и направлен в распоряжение Министерства обороны Украины для решения вопроса о дальнейшем прохождении военной службы.
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