Зеленский уволил Муженко в запас

Политика

Президент Украины Владимир Зеленский уволил с военной службы в запас бывшего начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Виктора Муженко. Об этом говорится в соответствующем указе № 645/2019, размещенном на сайте главы государства.

«Уволить генерала армии Украины Муженко с военной службы в запас в связи с проведением организационных мероприятий с правом ношения военной формы одежды», — говорится в тексте документа.

Как писали «ФАКТЫ», ранее 2 сентября новый генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка подписал приказ об увольнении заместителя генерального прокурора — Главного военного прокурора Анатолия Матиоса. Также Матиос исключен из списков личного состава Генпрокуратуры Украины и направлен в распоряжение Министерства обороны Украины для решения вопроса о дальнейшем прохождении военной службы.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter