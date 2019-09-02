25.05 / 25.31 27.48 / 27.89
Киев: +27
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Политика

Зеленский уволил Муженко в запас

19:57 2 сентября 2019 214
Виктор Муженко
Инф. «ФАКТОВ»

Президент Украины Владимир Зеленский уволил с военной службы в запас бывшего начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Виктора Муженко. Об этом говорится в соответствующем указе № 645/2019, размещенном на сайте главы государства.

«Уволить генерала армии Украины Муженко с военной службы в запас в связи с проведением организационных мероприятий с правом ношения военной формы одежды», — говорится в тексте документа.

Как писали «ФАКТЫ», ранее 2 сентября новый генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка подписал приказ об увольнении заместителя генерального прокурора — Главного военного прокурора Анатолия Матиоса. Также Матиос исключен из списков личного состава Генпрокуратуры Украины и направлен в распоряжение Министерства обороны Украины для решения вопроса о дальнейшем прохождении военной службы.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер