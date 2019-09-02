Боевики "ДНР" отправили на подвал известную "ополченку"

Украина

В местный пабликах пишут, что «командир реактивного артиллерийского дивизиона 3-й ОМСБр 1-го армейского корпуса» так называемой «ДНР» Ольга Качура («Корса») попала на подвал. «Оля на баланде. Деталей, увы, нет», — сообщил сайт «Нова Горлівка».

Ольга Качура занесена в «Чистилище» сайта «Миротворец в категорию «боевик НВФ, изменник Родины». Известно, что она 1970 года рождения, проживала в Донецке. В прошлом Качура — подполковник милиции в запасе. «Уволена из органов внутренних дел в феврале 2011 года. Последняя должность — заместитель начальника отдела — начальник штаба Кировского райотдела Донецкого горуправления милиции. Бывшие сослуживцы характеризуют ее, как редкостную тварь, любительницу спиртного», — информирует «Миротворец».

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Весной 2014 года «Корса» стала активисткой «русского мира». В интервью «телевидению Новороссии» она рассказала, что «работает» с «Градами» еще с июня 2014-го, а до этого воевала в банде Гиркина-Стрелкова в Славянске. 14 февраля 2015-го, накануне встречи в Минске, командовала обстрелом мирных жителей Дебальцево. Она причастна к обстрелу Новологунского 18 декабря 2017 года. Тогда восемь человек с ранениями различной тяжести оказались в больнице, разрушены 22 здания, среди которых школа, детский сад, фельдшерский пункт и жилые дома. Во всех своих интервью «Корса» говорила, что ее мечта — «дойти до Киева». Еще известно, что в мае этого года она в числе первых получила российский паспорт.

Что случилось и чем она проштрафилась, пока непонятно.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что главарь «ДНР» Пушилин 1 сентября издал иезуитский «указ»: в честь 150-летия Иловайску, где пять лет назад были в упор расстреляны защитники Украины, выходившие из окружения, присвоено звание «города воинской славы».

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