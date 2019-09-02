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Граница на замке: дончане в шоке от ремонта на КПВВ "Еленовка"
Боевики «ДНР» сделали капитальный ремонт пункта пропуска на оккупированную территорию «Еленовка», но для людей это послужило недобрым сигналом.
Вот что написала в Facebook бывшая дончанка Наталья Ботеева:
«До войны Еленовка в Донецкой области жила тихой спокойной жизнью. Население около 5000 человек, из достопримечательностей — памятник советским воинам, автобусная остановка и комбинат хлебопродуктов, известный еленовской мукой. Вообще-то — ничего особенного. Другое дело сейчас. В развитие Еленовки „дыныры“ вложила 50 млн рублей (19,8 млн гривен по курсу „дыробанка“). Это дворец спорта? Нет! Это новая больница? Нет! Наверное, это школа? Нет, не угадали. Эти деньги пошли на благоустройство КПВВ. Вот чего не хватало Еленовке в скучном довоенной жизни. Зато как хорошо сейчас: ограждения, сетка, специальные проходы, там стоять, здесь не ходить, граница на замке! И поезд первый за пять лет запустили — Донецк — Еленовка! Согласно расписанию, он преодолевает расстояние от Донецка до Еленовки (которое составляет всего лишь 27 километров) за 1 час 27 минут, состоит из нескольких (пишут, что два) вагонов и движется со скоростью 20 км в час. Вспоминаются „планов громадье“ и „размаха шаги саженьи“, о которых писал Маяковский после революции в поэме „Хорошо!“ И действительно, так „хорошо“ никогда в Еленовке не было!»
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Патриотически настроенные дончане из этой новости сделали свои выводы.
«Стационарные пункты пропуска… Вот и все…»
«Вывод советских войск из Восточной Европы. Все».
«Понятно, что это навсегда».
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