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Верх цинизма: Пушилин присвоил Иловайску звание "города воинской славы"
Главарь «ДНР» Денис Пушилин 1 сентября издал иезуитский «указ»: в честь 150-летия Иловайску (это стратегически важный железнодорожный узел в 40 километрах от Донецка, через который уже шестой год идут эшелоны с российской военной техникой) присвоено звание «города воинской славы» — «за мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные защитниками города в борьбе за свободу и независимость республики». «Мужество» и «героизм» в понимании гауляйтера — это когда кадровые российские военные и боевики 29 августа 2014 года расстреляли в упор из всех видов вооружения колонну защитников Украины, которой гарантировали «зеленый коридор» при выходе из окружения.
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Ровно пять лет назад российская армия открыто вторглась на территорию Украины. 26 августа военные ВСУ и бойцы добровольческих подразделений попали в Иловайский котел. По официальным данным военной прокуратуры, при выходе из него погибли 366 человек, 429 получили ранения, 300 попали в плен. Хотя очевидцы утверждают, что потери на самом деле гораздо больше.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что в сети показали кладбище под Запорожьем, где похоронены погибшие под Иловайском украинские бойцы — часть из них до сих пор не опознана.
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