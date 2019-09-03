Украина

Это просто катастрофа: Волынец о накоплении угля на складах ТЭС

По мнению лидера шахтерских профсоюзов Михаила Волынца ситуация накануне отопительного сезона вызывает беспокойство.

«Относительно того, есть ли уголь на складах тепловых электростанций — это меня сейчас больше волнует, потому что мы уже вошли в осенне-зимний период 2019—2020 года и далее — зимне-весенний период. Мы сейчас имеем на складах тепловых электростанций на 54% меньше угля, чем за соответствующий период прошлого года. В прошлом году мы имели проблемы накопления угля на складах, а сейчас это просто катастрофа»,— заявил Волынец в эфире телеканала ZIK.

Также он отметил, что в ситуацию должно вмешаться высшее руководство государства.

«Если новое руководство государства — президент, парламент и Кабмин не объединят усилия, то мы можем оказаться перед тем, что будут ограничения подачи электроэнергии предприятиям и их остановка. Будет просто веерное отключение, без всякого предупреждения. Пострадают невинные люди. Может возникнуть еще одна угроза — это развал энергетической системы, так как блоки тепловых электростанций имеют уникальную способность регулирующих возможностей, блоками атомных станций мы не можем регулировать», — подчеркнул он.

Лидер Независимого профсоюза горняков считает, что неудовлетворительная ситуация вокруг накопления угля на складах ТЭС напрямую связана с проблемами ценообразования на энергоресурсы.

«Начнем с угольной отрасли и обязательно придем к ценообразованию, потому что это вопрос возможности выплат зарплат шахтерам и какое финансово-экономическое состояние шахт на данный момент»,— отметил Волынец.

Напомним, 19 августа президент Украины Зеленский провел совещание с представителями Кабинета Министров и профильных ведомств относительно ситуации на рынке электроэнергии. Представитель президента в Кабмине Андрей Герус констатировал неудовлетворительную подготовку к отопительному сезону — на середину августа количество угля на складах было на 40% меньше прошлогодних запасов.

По информации, обнародованной главным редактором интернет-издания «Цензор» Юрием Бутусовым, в ходе совещания у президента выяснилось, что самую низкую цену на импортный уголь определяет формула «Роттердам +» — 1740 грн/тонна, которая отменена с 1 июля этого года.

Расследование экономической обоснованности «Роттердам +» ведет Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ). Зато уголь из США, ЮАР и Колумбии значительно дороже — от 1800 грн/тонна. В свою очередь, согласно официальному сообщению государственной генерирующей компании «Центрэнерго», она запланировала приобрести 350 тыс тонн угля из Российской федерации по цене 1970 грн за тонну у компании-посредника «Нефть Форс». По данным СМИ, компания «Нефть Форс» относится к неформальной группе «Приват» Игоря Коломойского.

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