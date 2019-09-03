- 09:12 Легендарный украинский музыкант погиб в жутком ДТП под Тернополем
- 08:56 Меган Маркл вопреки воле дворца наняла пиарщиков Майкла Джексона и Харви Вайнштейна, чтобы улучшить свой имидж
- 08:47 Старая уже, потомство не родит: главная сваха России поставила крест на разведенной Поклонской
- 08:46 Это просто катастрофа: Волынец о накоплении угля на складах ТЭС
- 08:35 Где смотреть онлайн Сербия – Португалия: расписание трансляций матчей отбора к Евро-2020
- 08:34 «Может подфартить»: Милованов сделал громкое заявление о снижении тарифов на коммуналку
- 08:14 Нехватка витаминов: подросток ослеп, годами питаясь фаст-фудом
- 07:53 Нашли на свалке с перерезанным горлом: вскрылись детали убийства женщины под Харьковом
- 07:31 Новые тренды в осеннем маникюре: асимметрия и цвета нового сезона
- 07:31 Из-за бессонницы растет вероятность сердечного приступа
- 07:29 Пристайко рассказал о результатах встречи в "нормандском формате"
- 06:55 Преемник Шакро Молодого объявил войну «вору в законе» Гули
Это просто катастрофа: Волынец о накоплении угля на складах ТЭС
По мнению лидера шахтерских профсоюзов Михаила Волынца ситуация накануне отопительного сезона вызывает беспокойство.
«Относительно того, есть ли уголь на складах тепловых электростанций — это меня сейчас больше волнует, потому что мы уже вошли в осенне-зимний период 2019—2020 года и далее — зимне-весенний период. Мы сейчас имеем на складах тепловых электростанций на 54% меньше угля, чем за соответствующий период прошлого года. В прошлом году мы имели проблемы накопления угля на складах, а сейчас это просто катастрофа»,— заявил Волынец в эфире телеканала ZIK.
Также он отметил, что в ситуацию должно вмешаться высшее руководство государства.
«Если новое руководство государства — президент, парламент и Кабмин не объединят усилия, то мы можем оказаться перед тем, что будут ограничения подачи электроэнергии предприятиям и их остановка. Будет просто веерное отключение, без всякого предупреждения. Пострадают невинные люди. Может возникнуть еще одна угроза — это развал энергетической системы, так как блоки тепловых электростанций имеют уникальную способность регулирующих возможностей, блоками атомных станций мы не можем регулировать», — подчеркнул он.
Лидер Независимого профсоюза горняков считает, что неудовлетворительная ситуация вокруг накопления угля на складах ТЭС напрямую связана с проблемами ценообразования на энергоресурсы.
«Начнем с угольной отрасли и обязательно придем к ценообразованию, потому что это вопрос возможности выплат зарплат шахтерам и какое финансово-экономическое состояние шахт на данный момент»,— отметил Волынец.
Напомним, 19 августа президент Украины Зеленский провел совещание с представителями Кабинета Министров и профильных ведомств относительно ситуации на рынке электроэнергии. Представитель президента в Кабмине Андрей Герус констатировал неудовлетворительную подготовку к отопительному сезону — на середину августа количество угля на складах было на 40% меньше прошлогодних запасов.
По информации, обнародованной главным редактором интернет-издания «Цензор» Юрием Бутусовым, в ходе совещания у президента выяснилось, что самую низкую цену на импортный уголь определяет формула «Роттердам +» — 1740 грн/тонна, которая отменена с 1 июля этого года.
Расследование экономической обоснованности «Роттердам +» ведет Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ). Зато уголь из США, ЮАР и Колумбии значительно дороже — от 1800 грн/тонна. В свою очередь, согласно официальному сообщению государственной генерирующей компании «Центрэнерго», она запланировала приобрести 350 тыс тонн угля из Российской федерации по цене 1970 грн за тонну у компании-посредника «Нефть Форс». По данным СМИ, компания «Нефть Форс» относится к неформальной группе «Приват» Игоря Коломойского.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Д-а-а-а... — сказала бабка, pассматривая женские трусики стринги на вещевом рынке. — Случись что — и опозориться некуда!