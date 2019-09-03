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Украина

Это просто катастрофа: Волынец о накоплении угля на складах ТЭС

8:46 3 сентября 2019 118
ТЭС
Владимир ДОБРОВ, специально для ФАКТОВ

По мнению лидера шахтерских профсоюзов Михаила Волынца ситуация накануне отопительного сезона вызывает беспокойство.

«Относительно того, есть ли уголь на складах тепловых электростанций — это меня сейчас больше волнует, потому что мы уже вошли в осенне-зимний период 2019—2020 года и далее — зимне-весенний период. Мы сейчас имеем на складах тепловых электростанций на 54% меньше угля, чем за соответствующий период прошлого года. В прошлом году мы имели проблемы накопления угля на складах, а сейчас это просто катастрофа»,— заявил Волынец в эфире телеканала ZIK.

Также он отметил, что в ситуацию должно вмешаться высшее руководство государства.

«Если новое руководство государства — президент, парламент и Кабмин не объединят усилия, то мы можем оказаться перед тем, что будут ограничения подачи электроэнергии предприятиям и их остановка. Будет просто веерное отключение, без всякого предупреждения. Пострадают невинные люди. Может возникнуть еще одна угроза — это развал энергетической системы, так как блоки тепловых электростанций имеют уникальную способность регулирующих возможностей, блоками атомных станций мы не можем регулировать», — подчеркнул он.

Лидер Независимого профсоюза горняков считает, что неудовлетворительная ситуация вокруг накопления угля на складах ТЭС напрямую связана с проблемами ценообразования на энергоресурсы.

«Начнем с угольной отрасли и обязательно придем к ценообразованию, потому что это вопрос возможности выплат зарплат шахтерам и какое финансово-экономическое состояние шахт на данный момент»,— отметил Волынец.

Напомним, 19 августа президент Украины Зеленский провел совещание с представителями Кабинета Министров и профильных ведомств относительно ситуации на рынке электроэнергии. Представитель президента в Кабмине Андрей Герус констатировал неудовлетворительную подготовку к отопительному сезону — на середину августа количество угля на складах было на 40% меньше прошлогодних запасов.

По информации, обнародованной главным редактором интернет-издания «Цензор» Юрием Бутусовым, в ходе совещания у президента выяснилось, что самую низкую цену на импортный уголь определяет формула «Роттердам +» — 1740 грн/тонна, которая отменена с 1 июля этого года.

Расследование экономической обоснованности «Роттердам +» ведет Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ). Зато уголь из США, ЮАР и Колумбии значительно дороже — от 1800 грн/тонна. В свою очередь, согласно официальному сообщению государственной генерирующей компании «Центрэнерго», она запланировала приобрести 350 тыс тонн угля из Российской федерации по цене 1970 грн за тонну у компании-посредника «Нефть Форс». По данным СМИ, компания «Нефть Форс» относится к неформальной группе «Приват» Игоря Коломойского.

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