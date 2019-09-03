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Старая уже, потомство не родит: главная сваха России поставила крест на разведенной Поклонской

8:47 3 сентября 2019 299
Поклонская
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Главная сваха России Роза Сябитова высказалась о разводе экс-«прокурора» аннексированного Крыма Натальи Поклонской и ее дальнейшей личной жизни. По словам Сябитовой, выйти замуж Поклонской будет слишком сложно из-за возраста и характера.

Об этом Сябитова заявила в интервью порталу «Говорит Москва».

«Как сваха могу сказать, что я за такие случаи даже не берусь. На это есть две причины. Во-первых, возрастная. Вторая причина — это женщина успешная, у которой с карьерой всё в порядке, обычного мужчину она не захочет», — считает Сябитова.

Она отметила, что жениться на 39-летней Поклонской может мужчина, который «либо вдовец, либо разведён», а экс-«прокурор» на это не согласиться.

«А успешному мужчине, который хочет производить потомство, она ему не родит. Она старородящая, это не в плане обиды, это констатация факта. Мужчине зачем такие проблемы? Зачем ему возрастная женщина? И, судя по тому, что она так громко разводится, наверняка ещё и скандальная», — поставила крест на личной жизни Поклонской Сябитова.

Напомним, что о разводе сообщил бывший муж Поклонской Иван Соловьев. По словам мужчины, семейную жизнь разрушили прагматизм и погоня за карьерным ростом бывшей жены.

Кстати, астрологи прогнозируют, что Поклонская станет очень влиятельным политиком и «подвинет Путина».

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