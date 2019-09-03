- 09:12 Легендарный украинский музыкант погиб в жутком ДТП под Тернополем
- 08:56 Меган Маркл вопреки воле дворца наняла пиарщиков Майкла Джексона и Харви Вайнштейна, чтобы улучшить свой имидж
- 08:47 Старая уже, потомство не родит: главная сваха России поставила крест на разведенной Поклонской
- 08:46 Это просто катастрофа: Волынец о накоплении угля на складах ТЭС
- 08:35 Где смотреть онлайн Сербия – Португалия: расписание трансляций матчей отбора к Евро-2020
- 08:34 «Может подфартить»: Милованов сделал громкое заявление о снижении тарифов на коммуналку
- 08:14 Нехватка витаминов: подросток ослеп, годами питаясь фаст-фудом
- 07:53 Нашли на свалке с перерезанным горлом: вскрылись детали убийства женщины под Харьковом
- 07:31 Новые тренды в осеннем маникюре: асимметрия и цвета нового сезона
- 07:31 Из-за бессонницы растет вероятность сердечного приступа
- 07:29 Пристайко рассказал о результатах встречи в "нормандском формате"
- 06:55 Преемник Шакро Молодого объявил войну «вору в законе» Гули
Старая уже, потомство не родит: главная сваха России поставила крест на разведенной Поклонской
Главная сваха России Роза Сябитова высказалась о разводе экс-«прокурора» аннексированного Крыма Натальи Поклонской и ее дальнейшей личной жизни. По словам Сябитовой, выйти замуж Поклонской будет слишком сложно из-за возраста и характера.
Об этом Сябитова заявила в интервью порталу «Говорит Москва».
«Как сваха могу сказать, что я за такие случаи даже не берусь. На это есть две причины. Во-первых, возрастная. Вторая причина — это женщина успешная, у которой с карьерой всё в порядке, обычного мужчину она не захочет», — считает Сябитова.
Она отметила, что жениться на 39-летней Поклонской может мужчина, который «либо вдовец, либо разведён», а экс-«прокурор» на это не согласиться.
«А успешному мужчине, который хочет производить потомство, она ему не родит. Она старородящая, это не в плане обиды, это констатация факта. Мужчине зачем такие проблемы? Зачем ему возрастная женщина? И, судя по тому, что она так громко разводится, наверняка ещё и скандальная», — поставила крест на личной жизни Поклонской Сябитова.
Напомним, что о разводе сообщил бывший муж Поклонской Иван Соловьев. По словам мужчины, семейную жизнь разрушили прагматизм и погоня за карьерным ростом бывшей жены.
Кстати, астрологи прогнозируют, что Поклонская станет очень влиятельным политиком и «подвинет Путина».
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Девушка, а можно с вами познакомиться? — У вас что, мало разочарований в жизни было?