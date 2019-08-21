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Общество и люди

"Укрзалізниця" снова оскандалилась: разозленные пассажиры угрожали остановить поезд Мариуполь — Львов (фото)

12:34 21 августа 2019 316
поезд
Инф. «ФАКТОВ»

Пассажиры «Укрзалізниці» снова пожаловались на ужасный сервис. В данном случае речь идет о поезде Мариуполь-Львов. О поездке в купейном вагоне без кондиционера и открывающихся окон рассказал в Facebook Александр Малкин.

Малкин пишет, что в билетах вагон был указан как «без кондиционера». По техническим условиям в каждом купе должны были открываться окна. В реальности пассажиры ехали в вагоне, в котором должен быть кондиционер, но он не работал. И на весь вагон было только три открывающихся форточки в коридоре. Людям пришлось ехать в духоте при температуре около 34 градусов.

Возмущенные люди угрожали остановить поезд, звонили на горячую линию. Начальник поезда был удивлен недовольством пассажиров. В конце концов проблему решили, вынув окна в коридоре вагона.

На горячей линии возмущенным людям пообещали, что вагон заменят, когда поезд вернется в депо Мариуполя. То есть пассажирам из Львова в Мариуполь снова придется ехать в подобных «комфортных» условиях.

Ранее «ФАКТЫ» писали о ЧП в поездах «Укрзалізниці», а также о перебоях в работе сервиса онлайн-продажи железнодорожных билетов.

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