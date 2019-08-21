- 13:42 В Одесском аэропорту задержали международную террористку
- 13:37 В НБУ рассказали, как будут работать банки на День независимости
- 13:23 Скоростной межгалактический: в сети высмеяли с помпой запущенный поезд Донецк-Еленовка
- 13:08 Лобановский вошел в топ-25 величайших тренеров в истории футбола
- 13:06 Катастрофа на свадьбе: молодожены уронили на пол и разбили торт стоимостью 550 долларов
- 13:05 Доллар по 25 гривен: что будет дальше
- 13:02 В Днепре водитель протащил полицейского за машиной и сбежал
- 12:59 В Кировоградской области задержали находившегося в розыске сотрудника СБУ, который избил посетителя кафе
- 12:55 Во Львове появился «веселый автобус», в котором могут помыться бездомные
- 12:51 Софию Ротару заподозрили в романе с молодым артистом
- 12:41 Стало известно, сколько Гвоздик заработал за карьеру
- 12:34 "Укрзалізниця" снова оскандалилась: разозленные пассажиры угрожали остановить поезд Мариуполь — Львов
"Укрзалізниця" снова оскандалилась: разозленные пассажиры угрожали остановить поезд Мариуполь — Львов (фото)
Пассажиры «Укрзалізниці» снова пожаловались на ужасный сервис. В данном случае речь идет о поезде Мариуполь-Львов. О поездке в купейном вагоне без кондиционера и открывающихся окон рассказал в Facebook Александр Малкин.
Малкин пишет, что в билетах вагон был указан как «без кондиционера». По техническим условиям в каждом купе должны были открываться окна. В реальности пассажиры ехали в вагоне, в котором должен быть кондиционер, но он не работал. И на весь вагон было только три открывающихся форточки в коридоре. Людям пришлось ехать в духоте при температуре около 34 градусов.
Возмущенные люди угрожали остановить поезд, звонили на горячую линию. Начальник поезда был удивлен недовольством пассажиров. В конце концов проблему решили, вынув окна в коридоре вагона.
На горячей линии возмущенным людям пообещали, что вагон заменят, когда поезд вернется в депо Мариуполя. То есть пассажирам из Львова в Мариуполь снова придется ехать в подобных «комфортных» условиях.
Ранее «ФАКТЫ» писали о ЧП в поездах «Укрзалізниці», а также о перебоях в работе сервиса онлайн-продажи железнодорожных билетов.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Не знаете, где в этом году можно недорого отдохнуть? — Знаю. На диване...