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Опасная поездка: пассажирам "Укрзалізниці" пришлось ехать в поезде с открытой дверью (видео)
«Укрзалізниця» в очередной раз оскандалилась. О поездке в вагоне без кондиционера, в котором не открывались даже окна, в Facebook сообщила Юлия Павловская. Правда, она конкретно не назвала маршрут, но подобная ситуация возможна на всех направлениях и в вагонах разного класса. Недавно о кошмарной поездке в духоте сообщали пассажиры «ИнтерСити+».
По словам Павловской, из-за высокой температуры и духоты пассажирам пришлось на ходу поезда открывать двери. Люди пытались подышать, открывая двери между вагонами. Не помог и начальник состава. Он пообещал, что ночью в вагоне станет прохладнее, а до этого стоит потерпеть.
«Мне жаль тех людей, которые едут с детьми, старых людей и тех, у кого проблемы со здоровьем. Ганьба… Мне очень жаль… Как могут запустить поезд, не проверив его на исправность», — пишет девушка и публикует видео, в котором пассажиры вагона рядом с локомотивом открыли дверь к машинисту.
Ранее «ФАКТЫ» писали об украинке, получившей серьезные травмы после падения на нее полки в вагоне «Укрзалізниці», а также о пьяных проводниках, которые не хотели пускать пассажиров в вагон.
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— Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!