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Похолодает и пройдут дожди: синоптик дала прогноз погоды на ближайший день
Во вторник, 3 сентября, на большей территории Украины будет сухо и жарко, только на запад страны придет похолодание.
По словам синоптика Натальи Диденко, во вторник температура воздуха во всех областях, кроме западных, будет около + 27 + 33 градуса.
На западе страны завтра температура воздуха снизится до + 18 + 23 градусов. В Хмельницкой и Тернопольской еще до +26, а вот на Волыни, Ровенщине и в Карпатах, будет еще свежее: + 15 + 18 градусов.
Кроме того, на Западной украине пройдут дожди с локальными грозами. Влажность может коснуться Житомирщины и Киевщины.
«В Киеве завтра, 3 сентября, будет жарко, около 30 градусов, солнечно, однако есть вероятность влажных облаков. Лето, хотя уже и школьное, продолжается», — пишет Диденко.
О том, какая погода будет в Украине на этой неделе, читайте в материале «ФАКТОВ»: «Сухо и до 30 градусов: синоптики рассказали о погоде в ближайшие дни».
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Приходит жена домой навеселе. Муж из спальни говорит: — Солнышко мое, что это у тебя там упало? — Моя шубка... — А почему с таким грохотом? — Твое солнышко из нее вылезти не успело!..