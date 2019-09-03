Поздравляю с концом моей мечты, — бразилец Тайсон возмущен решением «Шахтера» (фото)

Спорт

Капитан донецкого «Шахтера» Тайсон, похоже, не на шутку разозлился на то, что чемпион страны, заключивший накануне контракт с Евгением Коноплянкой, не отпустил его в европейский клуб до закрытия трансферного окна в Италии и Украине. «Поздравляю с концом моей мечты», — написал 31-летний бразилец в Instagram.

Напомним, что предметный интерес к Тайсону проявляли «Рома», которую тренирует экс-наставник «Шахтера» Паулу Фонсека, и «Милан», но донецкий клуб не согласился снизить трансферную стоимость уже немолодого футболиста с 30 миллионов евро.

Кстати, пост, связанный с ситуацией вокруг своего трансфера, Тайсон оставил в соцсети и в конце августа: «Разрешите мне уйти. Спасибо Богу за все».

Напомним, что бразилец, перебравшийся в «Шахтер» из «Металлиста» в 2013 году, не присутствовал на совместном просмотре игроками и тренерами «Шахтера» жеребьевки Лиги чемпионов, а также не попал в заявку команды на матч с «Олимпиком», наблюдая за событиями на поле из VIP-ложи динамовской арены.

Кстати, в последний день трансферного окна «Шахтер» не только подписал одного из лидеров сборной Украины. Донецкий клуб отдал в аренду в португальский «Спортинг» бразильца Фернандо, а также заключил контракт на пять лет с капитаном молодежной сборной Бразилии (U20), 19-летним центральным защитником «Палмейраса» Витао.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Бразилии арестован организатор похищения матери Тайсона.

Фото ФК «Шахтер», Instagram



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