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Поздравляю с концом моей мечты, — бразилец Тайсон возмущен решением «Шахтера» (фото)
Капитан донецкого «Шахтера» Тайсон, похоже, не на шутку разозлился на то, что чемпион страны, заключивший накануне контракт с Евгением Коноплянкой, не отпустил его в европейский клуб до закрытия трансферного окна в Италии и Украине. «Поздравляю с концом моей мечты», — написал 31-летний бразилец в Instagram.
Напомним, что предметный интерес к Тайсону проявляли «Рома», которую тренирует экс-наставник «Шахтера» Паулу Фонсека, и «Милан», но донецкий клуб не согласился снизить трансферную стоимость уже немолодого футболиста с 30 миллионов евро.
Кстати, пост, связанный с ситуацией вокруг своего трансфера, Тайсон оставил в соцсети и в конце августа: «Разрешите мне уйти. Спасибо Богу за все».
Напомним, что бразилец, перебравшийся в «Шахтер» из «Металлиста» в 2013 году, не присутствовал на совместном просмотре игроками и тренерами «Шахтера» жеребьевки Лиги чемпионов, а также не попал в заявку команды на матч с «Олимпиком», наблюдая за событиями на поле из VIP-ложи динамовской арены.
Кстати, в последний день трансферного окна «Шахтер» не только подписал одного из лидеров сборной Украины. Донецкий клуб отдал в аренду в португальский «Спортинг» бразильца Фернандо, а также заключил контракт на пять лет с капитаном молодежной сборной Бразилии (U20), 19-летним центральным защитником «Палмейраса» Витао.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Бразилии арестован организатор похищения матери Тайсона.
Фото ФК «Шахтер», Instagram
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— Не знаю, что хуже — то, что муж написал: «Давай расстанемся», или то, что через две минуты прислал другую sms-ку: «Извини, это не тебе»?