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Самолет влетел в ураган «Дориан»: в сеть попало видео

10:10 3 сентября 2019 361
Самолет в центре урагана
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

Самолету из спецотряда Нurricane Hunters («Охотники за ураганами») Национального управления океанических и атмосферных исследований США удалось влететь в самый центр мощного урагана «Дориан» и снять там видео. В то время мощность урагана достигала наивысшей, пятой категории. Так называемый «глаз» урагана — это область прояснения и относительно тихой погоды в центре тропического циклона.

В настоящее время опустошивший Багамы и направляющийся к побережью США «Дориан» несколько ослаб. Его статус понижен до третьей категории. Тем не менее он все еще опасен. Власти штата Флорида призывают жителей не расслабляться и принимать всерьез все рекомендации в отношении своей безопасности.

В общей сложности «Дориан», как пишет CNN, унес жизни уже по меньшей мере пяти человек — в том числе семилетнего мальчика.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в США в связи с приближающимся ураганом, приказ об эвакуации получили почти полтора миллиона человек.

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