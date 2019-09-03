- 10:42 Крым вернут: Зеленскому подсказали, чем можно шантажировать Путина
- 10:32 «В мире существуют сорта кукурузы со вкусом вишни и малины. Мы же создали сладкую фиолетовую»
- 10:27 Всего пять миллионов: в России продают роли в продолжении культового фильма "Брат"
- 10:24 До сих пор контролирует «Квартал 95»: Пикалов разоткровенничался о Зеленском
- 10:18 Где смотреть онлайн Украина – Финляндия: расписание трансляций матча молодежного Евро-2021
- 10:14 Влетели в блокпост: боевики «ЛНР» устроили смертельное ДТП в Луганске
- 10:12 Профессиональный менеджмент, и только потом – деньги, — эксперт посоветовал, как развивать инфраструктуру в Украине
- 10:10 Самолет влетел в ураган «Дориан»: в сеть попало видео
- 10:03 Что грозит льготнику, который отдал свою «Карточку киевлянина» другому человеку
- 09:57 Плохо говорящая балерина, потерявшая признание коллег: Ирина Билык набросилась на Екатерину Кухар из-за "Танців з зірками"
- 09:55 Поздравляю с концом моей мечты, — бразилец Тайсон возмущен решением «Шахтера»
- 09:52 Избил переселенца прямо в мэрии: скандал с чиновником из Борисполя получил продолжение
Самолет влетел в ураган «Дориан»: в сеть попало видео
Самолету из спецотряда Нurricane Hunters («Охотники за ураганами») Национального управления океанических и атмосферных исследований США удалось влететь в самый центр мощного урагана «Дориан» и снять там видео. В то время мощность урагана достигала наивысшей, пятой категории. Так называемый «глаз» урагана — это область прояснения и относительно тихой погоды в центре тропического циклона.
В настоящее время опустошивший Багамы и направляющийся к побережью США «Дориан» несколько ослаб. Его статус понижен до третьей категории. Тем не менее он все еще опасен. Власти штата Флорида призывают жителей не расслабляться и принимать всерьез все рекомендации в отношении своей безопасности.
В общей сложности «Дориан», как пишет CNN, унес жизни уже по меньшей мере пяти человек — в том числе семилетнего мальчика.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что в США в связи с приближающимся ураганом, приказ об эвакуации получили почти полтора миллиона человек.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Мужик приходит домой пьяный, все лицо в помаде, на одежде длинные рыжие волосы… Жена: — Ну и что ты на этот раз придумаешь?! — Ты не поверишь! С клоуном подрался...