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Происшествия

Влетели в блокпост: боевики «ЛНР» устроили смертельное ДТП в Луганске

10:14 3 сентября 2019 195
ДТП в Луганске
Инф. «ФАКТОВ»

В оккупированном Луганске машина местных «силовиков» врезалась в бетонный блок-пост, в результате чего погибли два человека и еще один получил травмы. Ранее сообщалось, что в Донецке боевик устроил ДТП, в результате которого погибли дети.

О ДТП в Луганске сообщают жители временно неподконтрольных правительству Украины территорий, активно обсуждавшие эту аварию в социальных сетях. Один из постов в своем Twitter публикует известный блогер NecroMancer.

Речь идет о блок-посте, установленном в районе Юбилейного. Говорят, что погиб водитель авто и один из пассажиров из «МВД ДНР».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в аннексированном Крыму в ДТП попал автомобиль скорой помощи. Машина медиков перевернулась, поскольку «скорую» не захотел пропускать военный транспорт Минобороны России.

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