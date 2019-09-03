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Влетели в блокпост: боевики «ЛНР» устроили смертельное ДТП в Луганске
В оккупированном Луганске машина местных «силовиков» врезалась в бетонный блок-пост, в результате чего погибли два человека и еще один получил травмы. Ранее сообщалось, что в Донецке боевик устроил ДТП, в результате которого погибли дети.
О ДТП в Луганске сообщают жители временно неподконтрольных правительству Украины территорий, активно обсуждавшие эту аварию в социальных сетях. Один из постов в своем Twitter публикует известный блогер NecroMancer.
Речь идет о блок-посте, установленном в районе Юбилейного. Говорят, что погиб водитель авто и один из пассажиров из «МВД ДНР».
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в аннексированном Крыму в ДТП попал автомобиль скорой помощи. Машина медиков перевернулась, поскольку «скорую» не захотел пропускать военный транспорт Минобороны России.
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— Люся, а ты встречала в своей жизни такого мужчину, от одного прикосновения которого тебя бросало в дрожь? — Конечно! Буквально вчера я была на приеме у стоматолога…