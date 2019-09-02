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Шоу-бизнес

Леся Никитюк сделала неожиданное заявление о пластических операциях

11:12 2 сентября 2019 204
Леся Никитюк
Вероника БОНДАРЬ, «ФАКТЫ»

Популярная телеведущая и путешественница Леся Никитюк, показавшая стройную фигуру купальнике во время отдыха в Турции, сделала неожиданное признание. Длинноногая красотка ранее вовсе не гордилась своим высоким ростом (180 см) и внешними данными, страшно комплексовала, сутулилась и мечтала о пластических операциях — она хотела бы укоротить ноги.

«Всегда хотела уменьшить себе рост, но пластическая хирургия почему-то не позволяет этого сделать. Могут сделать нос, губы, скулы, щеки, но не могут уменьшить рост. Поэтому я смирилась. Мне пришлось полюбить себя такой, какая есть», — призналась Никитюк в интервью VIVA!

Единственное, что сейчас Леся могла бы изменить — это горбинку на носу. Но телеведущая пока не может решиться на хирургическое вмешательство.

«У меня с одной стороны на носу горбинка, после аварии в Новой Зеландии, когда машина перевернулась, и теперь разные профили. Так получилось, что я грохнулась носом, и у меня немножко искривленная переносица… У меня все нормально с дыханием, с перегородкой, только нос немножечко изменен. Конечно же, я задумывалась, что, может, мне как-то смогут подправить. Но не имею на это времени и, честно говоря, боюсь. Не думаю, что это кардинально меня изменит. Я не стану Ким Кардашян или Вероникой Кастро», — сказала Никитюк в интервью глянцу.

Ранее Леся Никитюк посмеялась над любительницами пластики, показав забавное фото с пятачком вместо носа.

Сейчас телеведущая вместе с семьей наслаждается отдыхом в Бодруме. Леся публикует яркие фото и забавные видео. В последний день лета она разыграла целый спектакль у бассейна.

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