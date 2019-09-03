Украина

Во вторник, 3 сентября, Верховная Рада собралась на первое пленарное заседание, на котором парламентарии должны рассмотреть ряд проектов законов, в том числе, вносящих изменения в Конституцию. В заседании принимает участие президент Украины Владимир Зеленский.

Предложенный пакет документов резко раскритиковал народный депутат Украины от фракции «Голос» Сергей Рахманин, заявив, что у него сложилось очень «печальное впечатление» от пакета законопроектов, которые предусматривают изменения в Основной закон и которые после голосования в Раде должны быть направлены в Конституционный суд для предоставления выводов по документам.

«Во-первых, несоблюдение процедуры, что очень печально. Несоблюдение процедуры в отношении подачи альтернативных проектов законов. Во-вторых, нет выводов главных комитетов и, в-третьих, нет выводов научно-экспертного управления. Это является обязательным требованием, особенно в таких случаях, когда речь идет о таких вещах, как конституционные законопроекты. Но дело даже не в этом. Я не помню ни одного субъекта законодательной инициативы, который бы предпринимал попытки изменить Конституцию, таким странным и дерзким образом. Огромное количество не связанных между собою законопроектов, бессистемных, временами бессмысленных, частью непонятных, а частью — вредных», — сказал он и добавил, что не следовать запихивать в Конституцию все, что на ум придет.

Сергей Рахмани предложил коллегам по парламенту, поддерживающим упомянутые проекты законов, еще раз перечитать документы. «Я не уверен, что вы понимаете, о чем идет речь. А если понимаете, то поставьте себе вопрос: нужно ли делать из Библии комикс? Это — немного другой жанр», — добавил он.

В то же время, по словам народного депутата, есть положения, которые следовало бы закрепить в Конституции, но таких проектов законов нет. «Есть изменения, о которых говорили не меньше, чем об отмене депутатской неприкосновенности. Это — изменение процедуры импичмента. И когда нам вместо этого пытаются предложить проект закона относительно импичмента, то, извините, этот законопроект имеет такое же отношение к процедуре отстранения президента от власти, как жуйка „Орбит“ к борьбе с кариесом. Если президент не боится демократических процедур, пусть как субъект законодательной инициативы вносит изменения в 111 статью Конституции. Пусть процедура будет прозрачной. Если народные депутаты не боятся отмены неприкосновенности, то и президент не должен бояться демократической системы противовесов», — отметил он и добавил: «Может, я не внимательно читал предвыборную программу кандидата в президенты Зеленского, но я не помню, чтобы он обещал увеличивать свои полномочия. Если вы посмотрите на некоторые изменения, и конституционные, и законодательные, то он фактически собирается подчинить себе все силовые структуры. Начиная с Нацгвардии, что выглядит очень странно, с учетом действующего законодательства, и заканчивая право в неограниченном количестве создавать регуляторные органы».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Рада в первом чтении одобрила проект закона о внесении изменений в ст. 80 Конституции Украины, которым предлагается лишить народных депутатов неприкосновенности.

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