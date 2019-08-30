Рада сделала важный шаг к снятию депутатской неприкосновенности

Украина

Народные депутаты предварительно (в первом чтении) одобрили проект закона о внесении изменений в ст. 80 Конституции Украины, которым предлагается лишить народных депутатов неприкосновенности.

На пленарном заседании первой сессии Верховной Рады 9-го созыва в ночь на пятницу за проект закона проголосовали 363 народных депутатов, 1 — воздержался, против — 0, пишет УНИАН.

Напомним, что законопроект № 7203 был внесён в Раду 8 созыва пятым президентом Украины Петром Порошенко.

В июне 2018 года Конституционный суд Украины (КС) дал заключение относительно соответствия этой инициативы требованиям ст. 157 и ст. 158 Основного закона.

После получения вывода КС парламент может предварительно одобрить (принять в первом чтении) такой законопроект не менее 226 голосами. После этого, на следующей очередной сессии, Рада может рассматривать его для принятия в целом. Для этого потребуется не менее 300 голосов парламентариев. Такая процедура установлена Конституцией Украины.

Законопроектом предлагается исключить из ст. 80 Конституции положение о том, что народные депутаты не могут быть без согласия Верховной Рады привлечены к уголовной ответственности, задержаны или арестованы, а также что им гарантируется депутатская неприкосновенность.

В случае утверждения в целом конституционных изменений в данной статье останется лишь одна норма — о том, что народные депутаты Украины не несут юридической ответственности за результаты голосования или высказывания в парламенте и его органах, за исключением ответственности за оскорбление или клевету.

Предусмотрено, что закон вступит в силу с 1 января 2020 года.

Как известно, в Верховной Раде 8-го созыва не рассматривали эти конституционные изменения, ссылаясь на то, что в своем заключении КС обратил внимание, что, принимая решение об отмене депутатской неприкосновенности, необходимо учитывать способность политической и правовой системы Украины в случае полного отсутствия института депутатской неприкосновенности обеспечить беспрепятственное и эффективное осуществление народными депутатами Украины своих полномочий, функционирования парламента.

Представитель партии «Слуга народа» Руслан Стефанчук накануне вступления в полномочия Верховной Рады 9-го созыва в комментарии журналистам подчеркнул, что в резолютивной части вывода Конституционного Суда к законопроекту нет никаких замечаний, потому препятствия его рассмотрению отсутствуют.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в четверг, 29 августа, избранные народные депутаты Украины собрались на торжественное заседание Верховной Рады девятого созыва, а уже со вторника, 3 сентября, парламент начнет работу в обычном режиме.

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