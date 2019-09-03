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В топе от бикини и рваных джинсах: девушка Леонардо Ди Каприо сыграла с ним в пляжный волейбол (фото)
В сеть попали сделанные в Малибу фотографии 44-летнего голливудского актера Леонардо Ди Каприо, который играет в пляжный волейбол вместе со своими друзьями и девушкой — 22-летней красоткой-моделью Камиллой Морроне.
Камилла, аргентинка по происхождению, выглядит сногсшибательно, одетая в топ от купальника-бикини и рваные джинсы. Поправившийся актер был в шортах и серой футболке.
Слухи о том, что пара планирует пожениться, крепнут. Леонардо и Камилла вместе уже два года. Камилла — дочь аргентинской актрисы Люсилы Сола, у которой в течение десяти лет был роман с другой голливудской звездой — Аль Пачино, которого Камилла считает своим отчимом.
Ранее «ФАКТЫ» публиковали эксклюзивные интервью с Камиллой Морроне и Леонардо Ди Каприо.
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