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Стиль жизни

Девушка Леонардо Ди Каприо показала идеальную фигуру в мини-бикини, а сам актер – пивной живот (фото)

16:43 11 августа 2019 217
Леонардо Ди Каприо и Камила Морроне
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

Пока самый богатый человек в мире, основатель Amazon Джефф Безос и его подруга Лорен Санчес отдыхают в Сен-Тропе, 44-летний голливудский актер Леонардо Ди Каприо о его 22-летняя подруга, модель аргентинского происхождения Камила Морроне, путешествуют на яхте по Средиземному морю. Так, они уже побывали на острове Сардиния, а теперь прибыли на Корсику.

Как сообщает Daily Mail, влюбленные провели день на пляже. Камила продемонстрировала идеальную фигуру в мини-бикини леопардовой расцветки. Красотка не стеснялась выражать свои нежные чувства к кинозвезде, регулярно обнимая Леонардо.

В то время, как Морроне находится в отличной физической форме, ее бойфренд, как отмечают СМИ, явно забросил тренировки. Он набрал несколько лишних килограммов и отрастил живот.

Актер и модель начали встречаться в декабре 2017 года. Но публично стали появляться на публике вместе только в прошлом году. Поговаривают, что на этот раз все очень серьезно, и что главный голливудский сердцеед и вечный холостяк Ди Каприо уже наконец готов завести семью.

Компанию Камиле и Леонардо на яхте составили 58-летний актер Шон Пенн и его 27-летняя подруга Лейла Джордж.

Шон и Лейла

Ранее «ФАКТЫ» публиковали эксклюзивное интервью: Умираю от желания родить ребенка, — возлюбленная Леонардо Ди Каприо Камила Морроне.

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