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Превышает норму в 8 раз: появились данные об уровне радиации возле места взрыва под Северодвинском (видео)

11:43 3 сентября 2019 92
Дозиметр
Инф. «ФАКТОВ»

После взрыва на полигоне под Северодвинском (Архангельская область России) радиационный фон возле двух понтонов, пострадавших во время ЧП, превышает норму в несколько раз.

По информации «Медузы», журналисты агентства «Беломорканал» провели соответствующие замеры в устье реки Верховка на песчаной косе Двинской губы Белого моря, где в данный момент находятся понтоны.

Так, днем в субботу, 31 августа, в 150 метрах от понтонов радиационный фон колебался от 70 до 154 микрорентген в час. Журналисты утверждают, что после появления понтонов дозиметры в этом месте фиксировали до 750 микрорентген в час.

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Сообщается, что в «Гринпис» естественным радиационным фоном называют 20 микрорентген в час, в российском МЧС считают нормой до 30 микрорентген в час, а Росгидромет — от 28−42 микрорентген в час.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в американской разведке полагают, что ЧП в Архангельской области России произошло во время того, как российские военные пытались поднять ранее утерянную ракету с ядерным зарядом со дна океана.

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