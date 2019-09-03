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Превышает норму в 8 раз: появились данные об уровне радиации возле места взрыва под Северодвинском (видео)

После взрыва на полигоне под Северодвинском (Архангельская область России) радиационный фон возле двух понтонов, пострадавших во время ЧП, превышает норму в несколько раз.

По информации «Медузы», журналисты агентства «Беломорканал» провели соответствующие замеры в устье реки Верховка на песчаной косе Двинской губы Белого моря, где в данный момент находятся понтоны.

Так, днем в субботу, 31 августа, в 150 метрах от понтонов радиационный фон колебался от 70 до 154 микрорентген в час. Журналисты утверждают, что после появления понтонов дозиметры в этом месте фиксировали до 750 микрорентген в час.

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Сообщается, что в «Гринпис» естественным радиационным фоном называют 20 микрорентген в час, в российском МЧС считают нормой до 30 микрорентген в час, а Росгидромет — от 28−42 микрорентген в час.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в американской разведке полагают, что ЧП в Архангельской области России произошло во время того, как российские военные пытались поднять ранее утерянную ракету с ядерным зарядом со дна океана.

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