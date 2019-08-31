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Мир

Это не были испытания: разведка США обнародовала свою версию ядерного взрыва в Архангельской области

10:22 31 августа 2019 64
Северодвинск
Инф. «ФАКТОВ»

Таинственный смертоносный взрыв в Архангельской области на севере России, который привел к утечке радиации, произошел, когда российские военные пытались поднять ракету с ядерным зарядом со дна океана. Об этом говорится в отчете американской разведки, сообщает CNBC со ссылкой на лиц непосредственно знакомых с отчетом.

«Это не был запуск оружия, зато это была миссия, чтобы спасти потерянную во время предыдущих испытаний ракету», — цитирует CNBC слова лица, ознакомилась с отчетом разведки, сообщает «Голос Америки».

«Произошел взрыв на одном из судов, участвовавших в поднятии ракеты и это повлекло реакции в ядерном заряде ракеты, и произошла утечка радиации», — цитирует CNBC информацию еще одного источника.

Взрыв, в результате которого погибло пять ученых и был зарегистрирован повышенный уровень радиации, произошел 8 августа. Мировые СМИ высказывали предположение, что россияне могли проводить испытания новой ракеты «Буревестник», разработку которой продвигает президент России Владимир Путин.

В то же время, исполняющий обязанности постпреда России в Вене Алексей Карпов заявил, что испытания и взрыв под Северодвинском были связаны с разработкой оружия в связи с выходом США из договора по ПРО.

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