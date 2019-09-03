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Украина

Историческое решение: Верховная Рада проголосовала за снятие депутатской неприкосновенности

11:51 3 сентября 2019 263
Верховная Рада Украины
Инф. «ФАКТОВ»

Во время пленарного заседания народные депутаты Украины, ранее поддержавшие в первом чтении проект закона о снятии депутатской неприкосновенности, проголосовали за ее отмену и во второй раз — в целом.

Так, это решение поддержали 373 народных депутатов Украины.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Конституционный Суд Украины признал законопроект о внесении изменений в Основной закон, касающихся неприкосновенности народных депутатов, соответствующим Конституции. Решение было принято летом 2018 года.

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