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Историческое решение: Верховная Рада проголосовала за снятие депутатской неприкосновенности
Во время пленарного заседания народные депутаты Украины, ранее поддержавшие в первом чтении проект закона о снятии депутатской неприкосновенности, проголосовали за ее отмену и во второй раз — в целом.
Так, это решение поддержали 373 народных депутатов Украины.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Конституционный Суд Украины признал законопроект о внесении изменений в Основной закон, касающихся неприкосновенности народных депутатов, соответствующим Конституции. Решение было принято летом 2018 года.
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