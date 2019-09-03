Общество и люди

Спрятал «добычу» в трусы: в сети показали видео с наглым вором, орудующим в Харькове

В Харькове на видео попал воришка, который в магазине украл капсулы с моющим средством и спрятал их в трусы. Ранее в Киеве задержали воровку, которая совершила кражи в трех магазинах и попыталась сбежать от охраны.

Видео из магазина Харькова выложили в сеть на страничке ресурса «Харьковские будни». «Этот тип решил украсть капсулы, запихнув их в трусы…» — говорится в комментарии к видео.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Запорожье на рынке задержали воровку. Еще до того, как передать ее правоохранителям, люди облили уличенную в воровстве зеленкой. На женщину написали пять заявлений, факты воровства, как утверждают пострадавшие, были зафиксированы камерами видеонаблюдения.





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