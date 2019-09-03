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- 14:05 Стало известно о горе в семье Тимошенко
Стало известно о горе в семье Тимошенко
Лидер фракции «Батькивщина» в Верховной Раде Юлия Тимошенко 3 сентября отсутствовала на первом плленарном заседании второй сессии 9-го созыва.
Официальных сообщений относительно причин ее отсутствия не было, однако представитель ее фракции Валентин Наливайченко сказал, что Юлии Владимировны нет по семейным обстоятельствам, сообщает ТСН.
Бывший глава СБУ также пообещал, что впоследствии Тимошенко объяснит ситуацию.
«Насколько мы знаем, в ее семье горе. И по семейным обстоятельствам Юлия Владимировна сегодня не с нами. Но наши искренние соболезнования. Такая жизнь, каждого из нас, к сожалению, не обходит», — сказал Наливайченко.
Как писали «ФАКТЫ», 3 сентября началась вторая сессия Верховной Рады девятого созыва. Во время пленарного заседания в этот день народные депутаты Украины, ранее поддержавшие в первом чтении проект закона о снятии депутатской неприкосновенности, проголосовали за ее отмену и во второй раз — в целом.
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— Никак не могу определиться с планами на вечер. Поэтому в магазине купила презервативы, книгу и... шпатель.